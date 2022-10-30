Индийские и американские ученые создали белковый гель с атомами радиоактивного йода-131 и вылечили рак поджелудочной железы у лабораторных мышей — опухоли исчезли у 80% животных.

В большинстве испытаний на мышах происходило прекращение роста опухоли, и новое лечение полностью ликвидировало опухоли у 80% животных, включая те, которые считались тяжелыми для лечения.

Новый метод – это сочетание химио- и радиотерапии, максимально безопасный для здоровых тканей. Гель вводили прямо в опухоль. Ее разрушило бета-излучение, возникшее после распада ядер нестабильного йода-131. Бета-излучение проникает не так глубоко, как гамма-лучи, поэтому медикам удалось добиться точечного эффекта. Благодаря особой структуре белковой части геля, он легко вышел из организма после процедуры.

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Соавтор исследования Ашутош Чилкоти подчеркнул, что это самый перспективный вид терапии рака, который удалось создать за два десятка лет работы их лаборатории.

Как правило, в большинстве случаев рак поджелудочной железы невозможно вылечить на последних стадиях его развития. Этот вид терапии в перспективе даст шанс выживания для таких пациентов.

Рак поджелудочной железы диагностируют только у 3,2% онкобольных, причем именно этот вид рака на третьем месте по летальности. Опухоли поджелудочной трудно лечить, поскольку они агрессивно мутируют и становятся стойкими к терапии.