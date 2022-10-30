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Гель для лікування раку: під час випробування пухлини зникли у 80% мишей

30 Жовтня 2022, 15:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
миша
Джерело: Pexels

Індійські та американські вчені створили білковий гель з атомами радіоактивного йоду-131 та вилікували ним рак підшлункової залози у лабораторних мишей — пухлини зникли у 80% тварин.

У більшості випробувань на мишах відбувалося припинення росту пухлини, та нове лікування повністю ліквідувало пухлини у 80% тваринок, включаючи ті, що вважалися найважчими для лікування.

Новий метод – це поєднання хіміо- та радіотерапії, що максимально безпечний для здорових тканин. Гель вводили прямо в пухлину. Її зруйнувало бета-випромінювання, яке виникло після розпаду ядер нестабільного йоду-131. Бета-випромінювання проникає не так глибоко, як гамма-промені, тому медикам вдалося досягти точкового ефекту. Завдяки особливій структурі білкової частини гелю він легко вийшов з організму після процедури.

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Співавтор дослідження Ашутош Чілкоті підкреслив, що це найперспективніший вид терапії раку, який вдалося створити за два десятки років роботи їхньої лабораторії.

Як правило, у переважній більшості випадків рак підшлункової залози неможливо вилікувати на останніх стадіях його розвитку. Цей вид терапії в перспективі дасть шанс на виживання для таких пацієнтів.

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Рак підшлункової залози діагностують лише у 3,2% онкохворих, причому саме цей вид раку на третьому місці за летальністю. Пухлини підшлункової важко лікувати, оскільки вони агресивно мутують і стають стійкими до терапії.

Джерело
Nature
Теги
Лікування раку
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