У більшості випробувань на мишах відбувалося припинення росту пухлини, та нове лікування повністю ліквідувало пухлини у 80% тваринок, включаючи ті, що вважалися найважчими для лікування.

Новий метод – це поєднання хіміо- та радіотерапії, що максимально безпечний для здорових тканин. Гель вводили прямо в пухлину. Її зруйнувало бета-випромінювання, яке виникло після розпаду ядер нестабільного йоду-131. Бета-випромінювання проникає не так глибоко, як гамма-промені, тому медикам вдалося досягти точкового ефекту. Завдяки особливій структурі білкової частини гелю він легко вийшов з організму після процедури.

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Співавтор дослідження Ашутош Чілкоті підкреслив, що це найперспективніший вид терапії раку, який вдалося створити за два десятки років роботи їхньої лабораторії.

Як правило, у переважній більшості випадків рак підшлункової залози неможливо вилікувати на останніх стадіях його розвитку. Цей вид терапії в перспективі дасть шанс на виживання для таких пацієнтів.