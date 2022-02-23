Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook разместило информацию о содержимом аптечки, которую следует подготовить на случай чрезвычайных ситуаций.
Речь идет о любых ЧП природного, техногенного или военного характера
— В любой чрезвычайной ситуации — сохраняйте спокойствие. Залог вашего спокойствия — готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться — одно из звеньев такой готовности, — говорится в сообщении.
В частности, эксперты Минздрава рекомендуют положить в аптечку лекарство, которое человек принимает на постоянной основе. Для людей с сахарным диабетом – глюкометр с запасом тест-полосок, для людей с повышенным артериальным давлением – тонометр и батарейки к этим устройствам.
Кроме этого, в аптечке должны быть энтеросорбенты на случай пищевых отравлений, таблетки для обеззараживания воды, гормональная мазь на случай укусов ядовитых насекомых или контактов с ядовитыми растениями, антисептики, жаропонижающее и обезболивающее, для детей — в суспензии или суппозиториях.
Так из расчета на четыре человека в аптечке на случай чрезвычайной ситуации должно быть:
- перчатки нестерильные
- атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви
- бинты марлевые стерильные и нестерильные разных размеров, а также эластичный бинт разных размеров
- гидрогелевая противоожоговая повязка или бинт
- термоодеяло на полиэтиленовой основе
- индивидуальный перевязочный стерильный пакет типа Израильский бандаж
- пленка-клапан для искусственной вентиляции легких
- гипотермический пакет
- бактерицидный пластырь разных размеров
- лейкопластырь на нетканой основе
- салфетки марлевые стерильные
- медицинская перевязочная косынка для иммобилизации конечностей
- гормональная мазь, антисептик на водной основе и спиртовой, обезболивающее/жаропонижающее, энтеросорбент
- таблетки для обеззараживания воды
- скотч армированный
- маркер водоустойчивый.
Люди, имеющие соответствующие навыки также могут укомплектовать аптечку химическими средствами для остановки кровотечения, окклюзионной торакальной повязкой на гелевой основе, турникетом для остановки крови, декомпрессионной иглой, иммобилизационной шиной.