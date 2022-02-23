Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook разместило информацию о содержимом аптечки, которую следует подготовить на случай чрезвычайных ситуаций.

Речь идет о любых ЧП природного, техногенного или военного характера

— В любой чрезвычайной ситуации — сохраняйте спокойствие. Залог вашего спокойствия — готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться — одно из звеньев такой готовности, — говорится в сообщении.

В частности, эксперты Минздрава рекомендуют положить в аптечку лекарство, которое человек принимает на постоянной основе. Для людей с сахарным диабетом – глюкометр с запасом тест-полосок, для людей с повышенным артериальным давлением – тонометр и батарейки к этим устройствам.

Кроме этого, в аптечке должны быть энтеросорбенты на случай пищевых отравлений, таблетки для обеззараживания воды, гормональная мазь на случай укусов ядовитых насекомых или контактов с ядовитыми растениями, антисептики, жаропонижающее и обезболивающее, для детей — в суспензии или суппозиториях.

Так из расчета на четыре человека в аптечке на случай чрезвычайной ситуации должно быть:

перчатки нестерильные

атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви

бинты марлевые стерильные и нестерильные разных размеров, а также эластичный бинт разных размеров

гидрогелевая противоожоговая повязка или бинт

термоодеяло на полиэтиленовой основе

индивидуальный перевязочный стерильный пакет типа Израильский бандаж

пленка-клапан для искусственной вентиляции легких

гипотермический пакет

бактерицидный пластырь разных размеров

лейкопластырь на нетканой основе

салфетки марлевые стерильные

медицинская перевязочная косынка для иммобилизации конечностей

гормональная мазь, антисептик на водной основе и спиртовой, обезболивающее/жаропонижающее, энтеросорбент

таблетки для обеззараживания воды

скотч армированный

маркер водоустойчивый.

Люди, имеющие соответствующие навыки также могут укомплектовать аптечку химическими средствами для остановки кровотечения, окклюзионной торакальной повязкой на гелевой основе, турникетом для остановки крови, декомпрессионной иглой, иммобилизационной шиной.