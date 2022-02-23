Міністерство охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook розмістило інформацію про вміст аптечки, яку слід підготувати на випадок надзвичайних ситуацій.
Йдеться про будь-які НП природного, техногенного або військового характеру
– У будь-якій надзвичайній ситуації – зберігайте спокій. Запорука вашого спокою – готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка і вміння нею користуватися – одна з ланок такої готовності, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, експерти МОЗ рекомендують покласти дов аптечки ліки, які людина приймає на постійній основі. Для людей з цукровим діабетом -глюкометр з запасом тест-смужок, для людей з підвищеним артеріальним тиском – тонометр і батарейки до цих пристроїв.
Крім цього, в аптечці повинні бути ентеросорбенти на випадок харчових отруєнь, таблетки для знезараження води, гормональна мазь на випадок укусів отруйних комах або контактів з отруйними рослинами, антисептики, жарознижуюче і знеболююче, для дітей – в суспензії або супозиторіях.
Так з розрахунку на чотири людини в аптечці на випадок надзвичайної ситуації має бути:
- рукавички нестерильні
- атравматичні ножиці для розрізання одягу або взуття
- бинти марлеві стерильні і нестерильні різних розмірів, а також еластичний бинт різних розмірів
- гідрогелева протиопікова пов’язка або бинт
- термоковдра на поліетиленовій основі
- індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет типу Ізраїльський бандаж
- плівка-клапан для штучної вентиляції легень
- гіпотермічний пакет
- бактерицидний пластир різних розмірів
- лейкопластир на нетканій основі
- серветки марлеві стерильні
- медична перев’язувальна косинка для іммобілізації кінцівок
- гормональна мазь, антисептик на водній основі і спиртовий, знеболююче/жарознижуюче, ентеросорбент
- таблетки для знезараження води
- скотч армований
- маркер водостійкий.
Люди, які мають відповідні навички також можуть укомплектувати аптечку хімічними засобами для зупинки кровотечі, оклюзійної торакальної пов’язкою на гелевій основі, турнікетом для зупинки крові, декомпресійною голкою, іммобілізаційною шиною.