Міністерство охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook розмістило інформацію про вміст аптечки, яку слід підготувати на випадок надзвичайних ситуацій.

Йдеться про будь-які НП природного, техногенного або військового характеру

– У будь-якій надзвичайній ситуації – зберігайте спокій. Запорука вашого спокою – готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка і вміння нею користуватися – одна з ланок такої готовності, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, експерти МОЗ рекомендують покласти дов аптечки ліки, які людина приймає на постійній основі. Для людей з цукровим діабетом -глюкометр з запасом тест-смужок, для людей з підвищеним артеріальним тиском – тонометр і батарейки до цих пристроїв.

Крім цього, в аптечці повинні бути ентеросорбенти на випадок харчових отруєнь, таблетки для знезараження води, гормональна мазь на випадок укусів отруйних комах або контактів з отруйними рослинами, антисептики, жарознижуюче і знеболююче, для дітей – в суспензії або супозиторіях.

Так з розрахунку на чотири людини в аптечці на випадок надзвичайної ситуації має бути:

рукавички нестерильні

атравматичні ножиці для розрізання одягу або взуття

бинти марлеві стерильні і нестерильні різних розмірів, а також еластичний бинт різних розмірів

гідрогелева протиопікова пов’язка або бинт

термоковдра на поліетиленовій основі

індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет типу Ізраїльський бандаж

плівка-клапан для штучної вентиляції легень

гіпотермічний пакет

бактерицидний пластир різних розмірів

лейкопластир на нетканій основі

серветки марлеві стерильні

медична перев’язувальна косинка для іммобілізації кінцівок

гормональна мазь, антисептик на водній основі і спиртовий, знеболююче/жарознижуюче, ентеросорбент

таблетки для знезараження води

скотч армований

маркер водостійкий.

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Люди, які мають відповідні навички також можуть укомплектувати аптечку хімічними засобами для зупинки кровотечі, оклюзійної торакальної пов’язкою на гелевій основі, турнікетом для зупинки крові, декомпресійною голкою, іммобілізаційною шиною.