Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Головне зберігати спокій: у МОЗ розповіли, що покласти до аптечки на випадок НП

23 Лютого 2022, 12:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптечка
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook розмістило інформацію про вміст аптечки, яку слід підготувати на випадок надзвичайних ситуацій.

Йдеться про будь-які НП природного, техногенного або військового характеру

– У будь-якій надзвичайній ситуації – зберігайте спокій. Запорука вашого спокою – готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка і вміння нею користуватися – одна з ланок такої готовності, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, експерти МОЗ рекомендують покласти дов аптечки ліки, які людина приймає на постійній основі. Для людей з цукровим діабетом -глюкометр з запасом тест-смужок, для людей з підвищеним артеріальним тиском – тонометр і батарейки до цих пристроїв.

Крім цього, в аптечці повинні бути ентеросорбенти на випадок харчових отруєнь, таблетки для знезараження води, гормональна мазь на випадок укусів отруйних комах або контактів з отруйними рослинами, антисептики, жарознижуюче і знеболююче, для дітей – в суспензії або супозиторіях.

Так з розрахунку на чотири людини в аптечці на випадок надзвичайної ситуації має бути:

  • рукавички нестерильні
  • атравматичні ножиці для розрізання одягу або взуття
  • бинти марлеві стерильні і нестерильні різних розмірів, а також еластичний бинт різних розмірів
  • гідрогелева протиопікова пов’язка або бинт
  • термоковдра на поліетиленовій основі
  • індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет типу Ізраїльський бандаж
  • плівка-клапан для штучної вентиляції легень
  • гіпотермічний пакет
  • бактерицидний пластир різних розмірів
  • лейкопластир на нетканій основі
  • серветки марлеві стерильні
  • медична перев’язувальна косинка для іммобілізації кінцівок
  • гормональна мазь, антисептик на водній основі і спиртовий, знеболююче/жарознижуюче, ентеросорбент
  • таблетки для знезараження води
  • скотч армований
  • маркер водостійкий.
Читайте також:
давлениеЗовнішні ознаки гіпертонії і перша допомога при високому тиску в домашніх умовах

Люди, які мають відповідні навички також можуть укомплектувати аптечку хімічними засобами для зупинки кровотечі, оклюзійної торакальної пов’язкою на гелевій основі, турнікетом для зупинки крові, декомпресійною голкою, іммобілізаційною шиною.

Джерело
МОЗ
Теги
аптечка , МОЗ України , Надзвичайні події , Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь