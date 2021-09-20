Многие люди с восторгом приняли идею о том, что прием плацебо, например, таблетки без активного лекарства, может оказать сильное лечебное воздействие на организм. Однако, по мнению врачей и ученых, в действительности все обстоит иначе.

Плацебо предназначено для того, чтобы на вид, вкус и запах выглядеть как настоящее лекарство. Но при этом оно не содержит активного ингредиента. Это может быть сахарная пилюля, соленая вода (физиологический раствор) или имитация хирургической процедуры.

Плацебо вошли в массовую культуру. Хорошим примером является знаменитый эпизод телесериала MASH, в котором врачи дают пациентам капсулы плацебо, наполненные сахаром, соскобленным с пончиков, когда заканчивается морфин.

— Учитывая недавнюю пропаганду клинического использования плацебо, настало время рассмотреть доказательства, поддерживающие эти утверждения, — заявил директор Института здоровья опорно-двигательного аппарата Сиднейского университета профессор Кристофер Махер.

Он и его коллеги изучили доводы в пользу плацебо и прокомментировали каждый из них с точки зрения научной доказательной базы.

Посыл: плацебо обеспечивают важные лечебные эффекты. Ответ ученых: обзоры, которые надлежащим образом измеряют эффект плацебо, показывают, что плацебо обычно имеют лишь умеренные эффекты;

Посыл: цвет и форма таблетки плацебо влияет на силу эффекта плацебо. Ответ ученых: эта идея в основном пришла из исследований, в которых участники не имели проблем со здоровьем и даже не принимали таблетку плацебо. Там просто спрашивали людей, какие таблетки по их мнению могут работать лучше всего. Но даже эти ошибочные исследования дали противоречивые результаты;

Посыл: плацебо, даже если его честно назвать инертным, создает важные клинические эффекты. Ответ ученых: эти утверждения основаны на сомнительных научных данных. Например, одно исследование, которое якобы поддерживает эту идею, полностью игнорировало данные контрольной группы.

Посыл: плацебо со временем становятся более эффективными. Ответ ученых: невозможно управлять временем в клинических испытаниях, поэтому это утверждение не имеет оснований.

— Анализируя данные клинических испытаний мы понимаем, что плацебо дает небольшой эффект, но реальное лечение обычно показывает лучшие результаты, — резюмирует профессор Махер.

По его мнению, было бы лучше отказаться от плацебо и вместо этого лечить пациентов с помощью реальных методов, основанных на убедительных доказательствах.