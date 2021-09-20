Багато людей із захопленням прийняли ідею про те, що прийом плацебо, наприклад, таблетки без активного компоненту, може мати сильний лікувальний вплив на організм. Однак, на думку лікарів і вчених, насправді все виглядає інакше.

Плацебо призначене для того, щоб на вигляд, смак і запах виглядати як справжні ліки. Але при цьому воно не містить активного інгредієнта. Це може бути цукрова пігулка, солона вода (фізіологічний розчин) або імітація хірургічної процедури.

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Плацебо увійшли в масову культуру. Хорошим прикладом є знаменитий епізод телесеріалу MASH, в якому лікарі дають пацієнтам капсули плацебо, наповнені цукром, зіскобленим з пончиків, коли закінчується морфін.

– Враховуючи недавню пропаганду клінічного використання плацебо, настав час розглянути докази, що підтримують ці твердження, – заявив директор Інституту здоров’я опорно-рухового апарату Сіднейського університету професор Крістофер Махер.

Він і його колеги вивчили аргументи на користь плацебо і прокоментували кожен з них з точки зору наукової доказової бази.

Посил: плацебо забезпечують важливі лікувальні ефекти. Відповідь вчених: огляди, які належним чином вимірюють ефект плацебо, показують, що плацебо зазвичай мають лише помірні ефекти;

Посил: колір і форма таблетки плацебо впливає на силу ефекту плацебо. Відповідь вчених: ця ідея в основному прийшла з досліджень, в яких учасники не мали проблем зі здоров’ям і навіть не приймали таблетку плацебо. Там просто запитували людей, які таблетки на їхню думку можуть працювати найкраще. Але навіть ці помилкові дослідження дали суперечливі результати;

Посил: плацебо, навіть якщо його чесно назвати інертним, створює важливі клінічні ефекти. Відповідь вчених: ці твердження засновані на сумнівних наукових даних. Наприклад, одне дослідження, яке нібито підтримує цю ідею, повністю ігнорувало дані контрольної групи.

Посил: плацебо з часом стають більш ефективними. Відповідь вчених: неможливо керувати часом у клінічних випробуваннях, тому це твердження не має підстав.

– Аналізуючи дані клінічних випробувань ми розуміємо, що плацебо дає невеликий ефект, але реальне лікування зазвичай показує кращі результати, – резюмує професор Махер.

На його думку, було б краще відмовитися від плацебо і замість цього лікувати пацієнтів за допомогою реальних методів, заснованих на переконливих доказах.