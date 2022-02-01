Специальный зонд для взятия мазка из носоглотки в процессе ПЦР-теста должен проникнуть внутрь на глубину несколько сантиметров выше ноздрей взрослого человека и продвигаться до тех пор, пока не встретит препятствие. Таковы общепринятые стандарты процедуры получения анализа на обнаружение коронавирусной инфекции.

По словам экспертов, делать такой забор следует очень осторожно, выбирая четко выверенный угол введения зонда. Тогда и сам тест получится более точным, и пациент не будет извиваться от боли под рукой медика.

Не так давно читатели американского издания The New York Times попросили журналистов выяснить, почему у одних ПЦР-тест проходит спокойно и легко, а для других эта манипуляция – источник боли и страданий.

Людей интересовало, почему одни лаборанты в ходе взятия мазка лишь слегка проводят ватной палочкой по нижней части ноздрей, а другие засовывают зонд насколько глубоко, что кажется, достают до мозга.

И журналисты выяснили следующее. Мазки берутся как из зева, так и из носоглотки, поскольку входными воротами для вируса Covid-19 являются верхние дыхательные пути.

Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.

При взятии мазка из носоглотки зонд, по правилам, вводят вдоль наружной стенки носового хода на достаточно большую глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2.

Особенно сильно при взятии подобных мазков страдают женщины и дети. Кто-то признается в том, что не хочет больше повторять этот опыт. Иногда взятие мазка заканчивается сильным кровотечением из носа.

Согласно обзору исследований, опубликованному в июле в научном журнале PLOS One, мазки из носоглотки имеют точность 98%; неглубокие мазки обладают сниженной эффективностью — от 82 до 88%. Мазки со средней носовой раковины работают аналогичным образом.

Эксперты отмечают также, что болезненность процедуры может сильно зависеть от квалификации медперсонала и от индивидуальных особенностей пациента — она может быть довольно болезненной, а может пройти без всякого вреда.

Тем не менее именно носоглоточный тест самый точный, поэтому в рекомендациях ВОЗ отмечается, что зонд необходимо ввести на достаточно большую глубину.

Некоторые рекомендации, впрочем, оставляют медикам достаточную свободу действий в том, как именно скрести носоглотку — покачивая или вращая тампон, или и то и другое одновременно.

Многое тут еще зависит от марки тампона, переносимости боли пациентом, анатомической структуры его носовой полости и квалификации самого лаборанта.