Спеціальний зонд для взяття мазка з носоглотки в процесі ПЛР-тесту повинен проникнути всередину на глибину кілька сантиметрів вище ніздрів дорослої людини і просуватися доти, поки не зустріне перешкоду. Такі загальноприйняті стандарти процедури отримання аналізу на виявлення коронавірусної інфекції.

За словами експертів, робити такий забір слід дуже обережно, вибираючи чітко вивірений кут введення зонда. Тоді і сам тест вийде більш точним, і пацієнт не буде звиватися від болю під рукою медика.

Нещодавно читачі американського видання The New York Times попросили журналістів з’ясувати, чому в одних ПЛР-тест проходить спокійно і легко, а для інших ця маніпуляція – джерело болю і страждань.

Людей цікавило, чому одні лаборанти в ході взяття мазка лише злегка проводять ватною паличкою по нижній частині ніздрів, а інші засовують зонд наскільки глибоко, що здається, дістають до мозку.

І журналісти з’ясували наступне. Мазки беруться як із зіву, так і з носоглотки, оскільки вхідними воротами для вірусу Covid-19 є верхні дихальні шляхи.

Для дослідження мазок беруть з поверхні мигдалин, піднебінних дужок і задньої стінки ротоглотки.

При взятті мазка з носоглотки зонд, за правилами, вводять вздовж зовнішньої стінки носового ходу на досить велику глибину. Мазок, взятий зі слизової в нижній частині носа, може не виявити РНК коронавірусу SARS-CoV-2.

Особливо сильно при взятті подібних мазків страждають жінки і діти. Хтось зізнається в тому, що не хоче більше повторювати цей досвід. Іноді взяття мазка закінчується сильною кровотечею з носа.

Згідно з оглядом досліджень, опублікованим в липні в науковому журналі PLOS One, мазки з носоглотки мають точність 98%; неглибокі мазки мають знижену ефективність — від 82 до 88%. Мазки з середньої носової раковини працюють аналогічним чином.

Експерти відзначають також, що хворобливість процедури може сильно залежати від кваліфікації медперсоналу і від індивідуальних особливостей пацієнта — вона може бути досить болючою, а може пройти без будь-якої шкоди.

Проте саме носоглотковий тест найточніший, тому в рекомендаціях ВООЗ відзначається, що зонд необхідно ввести на досить велику глибину.

Деякі рекомендації, втім, залишають медикам достатню свободу дій в тому, як саме шкребти носоглотку — похитуючи або обертаючи тампон, або і те й інше одночасно.

Багато що тут ще залежить від марки тампона, переносимості болю пацієнтом, анатомічної структури його носової порожнини і кваліфікації самого лаборанта.