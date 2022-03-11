Любовь во время войны — что происходит с чувствами

Во время войны некоторые люди могут испытывать “холодок” в отношениях – угасание страсти, сексуального влечения.

Однако не стоит паниковать, это не значит, что вас больше не интересует партнер, и вы не сможете с ним быть. И это не сигнализирует об обратном угасании чувств.

— В период войны частым является чувство “замороженности”, отрешенности, неспособности испытывать что либо. Кажется, что любовь притупилась. Однако любовь – не только страсть, не только желание получать сексуальное удовольствие. Любовь связана с ценностями, которые во время войны воспринимаются острее, — считают специалисты.

Речь идет об ответственности, заботе, обострении страха утраты близкого человека.

Как проявлять свои чувства во время войны:

смайлик в сообщении;

ласковое кодовое слово, значение которого поймет только любимый человек;

крайне важный сейчас вопрос: “Как ты?”;

объятия, поцелуй;

чашка горячего чая.

Такие незначительные вещи могут напомнить любимому человеку о привычной жизни и ежедневно доказывать ему, что он до сих пор для вас чрезвычайно важен.

Источник: Психологическая поддержка