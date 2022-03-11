Любовь во время войны — что происходит с чувствами

Во время войны некоторые люди могут испытывать “холодок” в отношениях – угасание страсти, сексуального влечения.
Однако не стоит паниковать, это не значит, что вас больше не интересует партнер, и вы не сможете с ним быть. И это не сигнализирует об обратном угасании чувств.
— В период войны частым является чувство “замороженности”, отрешенности, неспособности испытывать что либо. Кажется, что любовь притупилась. Однако любовь – не только страсть, не только желание получать сексуальное удовольствие. Любовь связана с ценностями, которые во время войны воспринимаются острее, — считают специалисты.
Речь идет об ответственности, заботе, обострении страха утраты близкого человека.
Как проявлять свои чувства во время войны:
- смайлик в сообщении;
- ласковое кодовое слово, значение которого поймет только любимый человек;
- крайне важный сейчас вопрос: “Как ты?”;
- объятия, поцелуй;
- чашка горячего чая.
Такие незначительные вещи могут напомнить любимому человеку о привычной жизни и ежедневно доказывать ему, что он до сих пор для вас чрезвычайно важен.
Источник: Психологическая поддержка