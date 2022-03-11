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Любовь во время войны — что происходит с чувствами

12 марта 2022, 01:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
пара,
Источник: Depositphotos

Во время войны некоторые люди могут испытывать “холодок” в отношениях – угасание страсти, сексуального влечения.

Однако не стоит паниковать, это не значит, что вас больше не интересует партнер, и вы не сможете с ним быть. И это не сигнализирует об обратном угасании чувств.

— В период войны частым является чувство “замороженности”, отрешенности, неспособности испытывать что либо. Кажется, что любовь притупилась. Однако любовь – не только страсть, не только желание получать сексуальное удовольствие. Любовь связана с ценностями, которые во время войны воспринимаются острее, — считают специалисты.

Речь идет об ответственности, заботе, обострении страха утраты близкого человека.

Как проявлять свои чувства во время войны:

  • смайлик в сообщении;
  • ласковое кодовое слово, значение которого поймет только любимый человек;
  • крайне важный сейчас вопрос: “Как ты?”;
  • объятия, поцелуй;
  • чашка горячего чая.
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Такие незначительные вещи могут напомнить любимому человеку о привычной жизни и ежедневно доказывать ему, что он до сих пор для вас чрезвычайно важен.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Любов , Психология
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