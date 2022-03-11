Кохання під час війни – що відбувається з почуттями

Під час війни деякі люди можуть відчувати “прохолоду” у стосунках – згасання пристрасті, сексуального потягу.

Проте не варто панікувати, це не означає, що вас більше не цікавить партнер і ви не зможете з ним бути. І це не сигналізує про зворотне згасання почуттів.

– У період війни частим є відчуття “замороженості”, відчуженості, нездатності відчувати будь-що. Здається, що любов притупилася. Однак, любов – не лише пристрасть, не лише бажання отримувати сексуальне задоволення. Любов пов’язана з цінностями, які в час війни сприймаються гостріше, – вважають фахівці.

Йдеться про відповідальність, турботу, загострення страху втрати близької людини.

Як проявляти свої почуття під час війни:

смайлик у повідомленні;

лагідне кодове слово, значення якого зрозуміє лише кохана людина;

вкрай важливе зараз питання: “Як ти?”;

обійми, поцілунок;

чашка гарячого чаю.

Такі незначні речі можуть нагадати коханій людині про звичне життя та щодня доводитимуть, що вона а й досі для вас надзвичайно важлива.

Джерело: Психологічна підтримка