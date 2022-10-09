Британский диетолог Карин Патель рассказала, как, в условиях, когда цены повышаются практически на все продукты питания, можно скупиться недорого и с очевидной пользой для здоровья. Специалист назвала пять продуктов, которые продлят жизнь.

— Вопреки тому, что мы часто слышим, здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Вы можете приготовить множество здоровых блюд с небольшим бюджетом, продлевая при этом свою жизнь, — уверяет специалист по здоровому питанию.

Замороженные фрукты и овощи

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По словам диетолога, согласно исследованию, опубликованному учеными из Гарварда, ежедневное употребление трех порций овощей и двух порций фруктов связано с более низким риском преждевременной смерти.

Более того, процесс заморозки не лишает красочные, питательные продукты каких-либо полезных свойств, пояснила эксперт.

Картофель

Хотя сырные чипсы не принесут пользы вашим артериям, нет необходимости полностью отказываться от картофеля. На самом деле, крахмалистый овощ содержит калий, который, по словам диетолога, может снизить риск инсульта.

Рис

Еще один популярный гарнир, который можно подавать с большим количеством овощей. По словам диетолога, в регионах мира, где люди живут дольше, 65% их рациона состоит из риса, что делает его одним из самых здоровых и дешевых блюд.

Макароны из цельнозерновой муки

Макароны из цельнозерновой муки богаты клетчаткой, а регулярное употребление клетчатки связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, снижает риск смертности.

Консервированные бобы и бобовые

Диетолог уверяет, что дешевая и универсальная фасоль является отличным источником клетчатки и белка. Недаром, многочисленные исследования показывают, что употребление бобов может увеличить продолжительность жизни на несколько лет.

Консервированные помидоры

И последнее, но не менее важное: томаты, которые содержат витамин С, калий, фолиевую кислоту, а также витамин К. Сочный овощ также является одним из лучших источников каротиноидов, антиоксидантов, которые, как было доказано, защищают от возрастных заболеваний.

Таким образом, говорит диетолог, из этих дешевых ингредиентов можно приготовить самые разные блюда, идеально подходящие для зимы, от ароматного карри до согревающего рагу.

Источник: Express