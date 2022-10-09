Британський дієтолог Карін Патель розповіла, як, в умовах, коли ціни підвищуються практично на всі продукти харчування, можна скупитися недорого і з очевидною користю для здоров’я. Фахівець назвала п’ять продуктів, які продовжать життя

– Всупереч тому, що ми часто чуємо, здорове харчування не обов’язково має бути дорогим. Ви можете приготувати безліч здорових страв з невеликим бюджетом, продовжуючи при цьому своє життя, – запевняє фахівець зі здорового харчування.

Заморожені фрукти та овочі

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За словами дієтолога, згідно з дослідженням, опублікованим вченими з Гарварду, щоденне вживання трьох порцій овочів і двох порцій фруктів пов’язане з більш низьким ризиком передчасної смерті. Більш того, процес заморозки не позбавляє барвисті, поживні продукти будь-яких корисних властивостей, пояснила експерт.

Картопля

Хоча сирні чіпси не принесуть користі вашим артеріям, немає необхідності повністю відмовлятися від картоплі. Насправді, крохмалистий овоч містить калій, який, за словами дієтолога, може знизити ризик інсульту.

Рис

Ще один популярний гарнір, який можна подавати з великою кількістю овочів. За словами дієтолога, в регіонах світу, де люди живуть довше, 65% нього раціону складається з рису, що робить його однією з найбільш здорових і дешевих страв.

Макарони з цільнозернового борошна

Макарони з цільнозернового борошна багаті на клітковину, а регулярне вживання клітковини пов’язане з більш низьким ризиком серцево-судинних захворювань, що, в свою чергу, знижує ризик смертності.

Консервовані боби і бобові

Дієтолог запевняє, що дешева і універсальна квасоля є відмінним джерелом клітковини і білка. Недарма, численні дослідження показують, що вживання бобів може збільшити тривалість життя на кілька років.

Консервовані помідори

І останнє, але не менш важливе: томати, які містять вітамін C, калій, фолієву кислоту, а також вітамін К. Соковитий овоч також є одним з кращих джерел каротиноїдів, антиоксидантів, які, як було доведено, захищають від вікових захворювань.

Таким чином, каже дієтолог, з цих дешевих інгредієнтів можна приготувати найрізноманітніші страви, що ідеально підходять для зими, від ароматного каррі до зігріваючого рагу.

Джерело: Express