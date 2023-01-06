Врачи советуют проходить профилактические осмотры у маммолога каждой девушке и женщине раз в год в профилактических целях. Даже если вас ничего не беспокоит и не болит, следует убедиться в здоровье молочных желез. Когда лучше идти к маммологу: до или после месячных – читайте в материале.

На какой день цикла нужно идти к маммологу

Маммолог Юлия Белевцова говорит, что если у вас есть жалобы на боли в молочной железе перед началом менструального цикла, отечность, набухание, то на осмотр лучше прийти на 5-10 день менструального цикла.

Если вы обнаружили у себя в груди какое-нибудь уплотнение или появились кровянистые выделения из сосков, то независимо от цикла, как можно скорее нужно обратиться к маммологу и не откладывать визит!

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Если кто-то еще не знает, как считать дни менструального цикла, первый день начала ваших месячных и является первым днем менструального цикла.

Обязательно проходите профосмотры и посещайте маммолога для того чтобы знать, какая ситуация происходит у вас в груди сейчас. Это залог вовремя подмеченных изменений.

Зачем ходить к маммологу, если грудь совсем не беспокоит

По словам эксперта, грудь – это гормонозависимый орган, и разнообразные образования в нем также растут под влиянием гормонального фона. А как известно, женщина циклична в своих гормональных всплесках. Часто перед месячными вы можете ощущать дискомфорт или отек, иногда боль и образования в груди, особенно в верхних/наружных ее участках – там, где больше железистой ткани.

Обычно с первым днем месячных все проходит. Вот вам еще одно доказательство насколько грудь чувствительна к вашему гормональному фону.

А что с ней происходит, если мы даем дополнительную гормональную нагрузку: беременность, противозачаточные, аборты, стрессы, недосыпания… Иногда эти гормонозависимые узелки или воспаления, возникшие перед месячными, не исчезают, а дают субстрат для развития опухоли. Именно для того чтобы предупредить развитие различных негативных процессов в вашей груди, и нужны регулярные ежегодные обследования у маммолога.

И самообследование – раз в месяц, после месячных, когда грудь пребывает в спокойствии после ваших гормональных воздействий.

Ежегодно нужно обследовать грудь в больнице. Не просто прощупываниями, а и УЗИ или маммографией, если необходимо, то с использованием МРТ или биопсии. Далее врачи назначают дополнительные обследования вашего гормонального фона или наблюдают в динамике через 1-3 мес.

И все это для того, чтобы предотвратить рак молочной железы.

К сожалению, он занимает первое место среди заболеваемости и смертности женщин всего мира. Рак в последние годы стал более агрессивным и, к сожалению, все больше встречается у женщин молодого возраста.