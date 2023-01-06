Лікарі радять проходити профілактичні огляди у мамолога кожній дівчині та жінці раз на рік у профілактичних цілях. Навіть якщо вас нічого не турбує та не болить, варто переконатися у здоров’ї молочних залоз. Коли краще йти до мамолога: до чи після місячних – читайте в матеріалі.

На який день циклу треба йти до мамолога

Мамолог Юлія Бєлєвцова говорить, що якщо у вас є скарги на біль у молочній залозі перед початком менструального циклу, набряклість, набухання, то на огляд краще прийти на 5-10 день менструального циклу.

Якщо ви виявили у себе в грудях якесь ущільнення або з’явилися кров’янисті виділення з сосків, то незалежно від циклу, якнайшвидше потрібно звернутися до мамолога і не відкладати візит!

Зараз дивляться

Якщо хтось іще не знає, як рахувати дні менструального циклу, то перший день початку ваших місячних і є першим днем менструального циклу.

Обов’язково проходьте профогляди та відвідуйте мамолога, щоб знати, яка ситуація відбувається у ваших грудях зараз. Це – запорука вчасно помічених змін.

Навіщо ходити до мамолога, якщо груди зовсім не турбують

За словами експерта, груди – це гормонозалежний орган, і різноманітні утворення в ньому також ростуть під впливом гормонального фону. А як відомо, жінка циклічна у своїх гормональних сплесках. Часто перед місячними ви можете відчувати дискомфорт або набряк, іноді біль та утворення в грудях, особливо у верхніх/зовнішніх ділянках – там де більше залозистої тканини.

Зазвичай із першим днем місячних все проходить. Ось вам ще один доказ того, наскільки груди чутливі до вашого гормонального фону.

А що з ними відбувається, якщо ми даємо додаткове гормональне навантаження: вагітність, протизаплідні, аборти, стреси, недосипання… Іноді ці гормонозалежні вузлики чи запалення, які виникли перед місячними, не зникають, а дають субстрат у розвиток пухлини. Саме для того, щоб запобігти розвитку різних негативних процесів у ваших грудях, і потрібні регулярні щорічні обстеження у мамолога.

І самообстеження – раз на місяць, після місячних, коли груди відпочивають після ваших гормональних впливів.

Раз на рік потрібно обстежувати груди у лікарні. Не просто промацуваннями, а з УЗД або мамографією, якщо необхідно, то із використанням МРТ або біопсії. Далі лікарі призначають додаткові обстеження вашого гормонального фону або спостерігають в динаміці через 1-3 міс.

І все це лише заради того, щоб запобігти раку молочної залози.

На жаль, він займає перше місце серед захворюваності та смертності жінок всього світу. Рак останніми роками став агресивнішим і, на жаль, дедалі частіше зустрічається у жінок молодого віку.