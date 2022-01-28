Сделать вакцинацию против Covid-19 можно уже через 28 дней после того, как вы заболели коронавирусом. Речь идет как о базовом курсе прививки, так и о бустерной дозе вакцины.

Если коронавирусную болезнь диагностировали вскоре после первой прививки, то получить вторую дозу может через 28 дней после получения положительного теста или появления симптомов.

Бустерную дозу можно получить, если с момента завершения базового курса вакцинации уже прошло 6 месяцев.

Если же, например, вы заболели Covid-19, через 6 месяцев после завершения базового курса, то получить бустер также можно уже через 28 дней.

Игорь Кузин напоминает также, что вакцинация является безопасным и управляемым способом создать иммунитет к Covid-19. Она защищает от тяжелых последствий коронавируса и риска смерти.

Перенесенное заболевание не защищает от повторного инфицирования. Исследования же свидетельствуют, что у трети тех, кто уже переболел Covid-19, антител к коронавирусу не обнаружили.

Другое же исследование наоборот доказывает, что антитела после базового прививочного курса обнаружили у 99,6% людей.

Источник: Игорь Кузин