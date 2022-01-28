Зробити вакцинацію проти Covid-19 можна вже через 28 днів після того, як ви захворіли на коронавірус. Йдеться як про базовий курс щеплення, так і про бустерну дозу вакцини.

Якщо коронавірусну хворобу діагностували невдовзі після першого щеплення, то отримати другу дозу можна через 28 днів після отримання позитивного тесту чи появи симптомів.

Бустерну дозу можна отримати, якщо з часу завершення базового курсу вакцинації вже минуло 6 місяців.

Якщо ж, наприклад, ви захворіли на Covid-19 через 6 місяців після завершення базового курсу, то отримати бустер також можна вже через 28 днів.

Ігор Кузін нагадує також, що вакцинація – безпечний та керований спосіб створити імунітет до Covid-19. Вона захищає від важких наслідків коронавірусу та ризику смерті.

Перенесена хвороба не захищає від повторного інфікування. Дослідження ж свідчать, що у третини з тих, хто вже перехворів на Covid-19, антитіл до коронавірусу не виявили.

Інше ж дослідження навпаки доводить, що антитіла після базового курсу щеплення виявили у 99,6% людей.

Джерело: Ігор Кузін