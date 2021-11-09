При принятии решения о возможности получения украинцами бустерных доз вакцин от Covid-19, Минздрав руководствовался прежде всего интересами групп риска, то есть тех людей, иммунная система которых нуждается в дополнительной защите от коронавирусной инфекции. Иными словами, о массовой обязательной вакцинации бустерными дозами речь пока не идет.

Об этом в интервью одному их украинских информационных агентств заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— В первую очередь мы говорим об иммунокомпроментированных людях, которые постоянно принимают, например, гормональную терапию, либо после трансплантации органов, либо имеют иммунодефицитные состояния, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, у этой категории украинцев иммунная система может быть настолько ослабленной, что не сможет сформировать полноценный иммунный ответ после двухдозовой вакцинации. Именно поэтому врачи будут рекомендовать им дополнительный Covid-укол, чтобы усилить иммунный ответ.

— Дополнительная прививка людям с иммунной недостаточностью вводится через 28 дней после завершения основного курса, то есть по сути это третья доза вакцины. Первая доза, минимальный интервал, вторая, 28 дней, третья доза, — уточнил Игорь Кузин.

Он также отметил, что дополнительные прививки от коронавирусной инфекции могут также получить украинцы, планирующие посещение стран, где дополнительные дозы введены на законодательном уровне.

Что же касается, людей в возрасте 60 лет и старше, то, по словам Игоря Кузина, им тоже рекомендована дополнительная доза. Особенно для тех, кто получил прививку инактивированной вакциной CoronaVac.

Для остальных украинцев в этой возрастной категории дополнительный Covid-укол был бы желателен для усиления эффекта двудозовой вакцинации. Но эта рекомендация не является жизненно необходимой.