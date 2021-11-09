При ухваленні рішення щодо можливості отримання українцями бустерних доз вакцин від Covid-19, МОЗ керувалося насамперед інтересами груп ризику, тобто тих людей, імунна система яких потребує додаткового захисту від коронавірусної інфекції. Іншими словами, про масову обов’язкову вакцинацію бустерними дозами мова поки не йде.

Про це в інтерв’ю одному з українських інформаційних агентств заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– У першу чергу ми говоримо про імунокомпроментованих людей, які постійно приймають, наприклад, гормональну терапію, або після трансплантації органів, або мають імунодефіцитні стани, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, у цієї категорії українців імунна система може бути настільки ослабленою, що не зможе сформувати повноцінну імунну відповідь після дводозової вакцинації. Саме тому лікарі рекомендуватимуть їм додатковий Covid-укол, щоб посилити імунну відповідь.

– Додаткове щеплення людям з імунною недостатністю вводиться через 28 днів після завершення основного курсу, тобто по суті це третя доза вакцини. Перша доза, мінімальний інтервал, друга, 28 днів, третя доза, – уточнив Ігор Кузін.

Він також зазначив, що додаткові щеплення від коронавірусної інфекції можуть також отримати українці, які планують відвідування країн, де додаткові дози введені на законодавчому рівні.

Що ж стосується, людей віком 60 років і старше, то, за словами Ігоря Кузіна, їм теж рекомендована додаткова доза. Особливо для тих, хто отримав щеплення інактивованою вакциною CoronaVac.

Для решти українців у цій віковій категорії додатковий Covid-укол був би бажаний для посилення ефекту дводозової вакцинації. Але ця рекомендація не є життєво необхідною.