Многие граждане не могут отказаться от сладостей. Иногда с такой проблемой сталкиваются даже врачи, понимающие весь вред чрезмерного потребления сахара.

Историей своей борьбы с “сахарной зависимостью” поделился анестезиолог и колумнист Тамал Рэй. Он также пекарь-самоучка, который нечаянно увлекся своим хобби. Именно поэтому, по его словам, он жил двойной жизнью – был врачом и параллельно писал рецепты сладостей.

За последний год Тамал Рэй пытался наладить отношения с сахаром. Он сокращал его количество, планировал свое питание — предпочитал фасоль, чечевицу и нут, а также фрукты.

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– Теперь я стараюсь жить более размеренной жизнью в течение недели, но оставляю выходные на выпечку: вишневые пироги, яблочные крамблы, сырники. Я слежу, чтобы они были достаточно маленькими, – говорит Тамал Рэй.

Как объясняет врач, он пытается контролировать это желание, а не калории. Это рефлексивное желание тянуться к сахару как утешению.

– Выявление ситуаций, которые приводят к перееданию сахара, и принятие мер, чтобы смягчить их, помогло не только ограничить потребление сахара, но и похудеть, и улучшить мое психическое здоровье, – говорит он.

В общем он продолжает свою работу в этом направлении и не ожидает, что она будет простой. Однако это не повод останавливаться.

В целом врачи советуют ограничить потребление сахара в ежедневном рационе. Он приводит к ожирению, диабету II типа, проблемам с зубами, кожей.