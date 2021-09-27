Откуда берется пыль и почему появляется вновь и вновь? Это волокна нашей одежды и клетки нашей кожи? Люди со всей Австралии присылают свою пыль в программу DustSafe Университета Маккуори. Вместо того, чтобы выгружать пылесос в мусорное ведро, они упаковывают содержимое, чтобы ученые его проанализировали. В результате они знают все секреты нашей пыли. Всего в этой программе участвуют 35 стран.

Домашняя пыль

Она оседает на всех поверхностях в естественной среде, а также внутри домов и зданий, где мы проводим около 90% времени, даже до пандемии Covid-19.

По некоторым оценкам, одна треть загрязняющих микроэлементов в бытовой пыли происходит из источников внутри нашего дома, а остальная часть мигрирует извне через воздух, одежду, домашних животных, обувь и тому подобное.

Мы и наши домашние животные постоянно превращаем клетки кожи и волос в пыль. Пыль также состоит из разлагающихся насекомых, кусочков пищи, пластика и почвы.

Интуитивно можно подумать, что иметь домашних животных, которые переносят в дома различные органические загрязнители, включая фекалии, несколько негигиенично. Однако появляются новые доказательства того, что некоторая грязь полезна, поскольку она может помочь нашей иммунной системе и снизить риск аллергии.

Приготовление пищи, открытый камин и курение в помещении добавляют в наш дом очень мелкую пыль, а также опасные загрязнители с плохими последствиями для здоровья.

Пыль содержит широкий набор химических веществ, в том числе перечисленных в Стокгольмской конвенции ООН о стойких органических загрязнителях, которые связаны с определенными видами рака, врожденными дефектами, дисфункцией иммунной и репродуктивной систем, повышенной восприимчивостью к болезням и повреждением нервной системы.

Химические вещества, используемые в пестицидах, в нашей одежде и мебели, также сочетаются с пылью в наших домах. Токсичные антипирены используются в бесчисленном количестве предметов домашнего обихода, включая детские пижамы, и могут превращаться в пыль.

Пыль также содержит микропластик от одежды, упаковок, ковровых покрытий и мебели. Он легко вдыхается и проглатывается, особенно детьми, которые часто засовывают руки в рот.

Перфторированные химические вещества или ПФАС, известные как химические вещества навсегда, используются во многих домашних продуктах, включая косметику и некоторые антипригарные поверхности. Эти химические вещества тоже есть в нашей домашней пыли.

Пыль снаружи

Около двух третей домашней пыли поступает с улицы. Садовая земля и дорожная пыль остаются на нашей обуви. Частицы уличной пыли попадают на шерсть наших питомцев. Пыль выхлопных газов автомобилей также проникает внутрь жилищ.

Чрезмерное использование дезинфицирующих и антибактериальных средств связано с увеличением числа генов устойчивости к антибиотикам, которые мы можем обнаружить в нашей пыли.

Почти каждый пятый австралиец страдает аллергическим ринитом (сенной лихорадкой), вызванным пылевыми аллергенами, такими как пылевые клещи, пыльца, шерсть домашних животных и частички кожи.

Примите меры против пыли

Домашняя пыль — это часть нашей жизни. Даже в закрытых домах она все равно будет оседать, просачиваясь с потолочных карнизов и чердаков сквозь щели вокруг окон и дверей.

Любые частицы грязи, дыма, волокон или измельченных материалов, попадающие в воздух, в конечном итоге превращаются в пыль.

Но мы можем попытаться предотвратить попадание пыли внутрь. Например, использовать дверные коврики или снимать обувь в помещении.

Покрытых грязью детей или домашних животных можно вытереть салфеткой прямо у двери, а пыльную рабочую одежду следует снять при входе.

Мы можем с умом выбирать, какие химические вещества впускать в свои дома. Откажитесь от ненужных антибактериальных средств. Влажная ткань с мылом или моющим средством не менее полезна для очистки поверхности.

Очень помогает регулярная чистка пылесосом. Пылесосы, оснащенные фильтром тонкой очистки (например, НЕРА-фильтром), более эффективны при удалении пыли, вызывающей аллергены.