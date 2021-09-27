Звідки береться пил і чому з’являється знову і знову? Це волокна нашого одягу і клітини нашої шкіри? Люди з усієї Австралії надсилають свій пил до програми Dustsafe Університету Маккуорі. Замість того, щоб вивантажувати пилосос у відро для сміття, вони упаковують вміст, щоб вчені його проаналізували. В результаті вони знають всі секрети нашого пилу. Всього в цій програмі беруть участь 35 країн.

Домашній пил

Він осідає на всіх поверхнях у природному середовищі, а також всередині будинків і будівель, де ми проводимо близько 90% часу, навіть до пандемії Covid-19.

За деякими оцінками, одна третина забруднюючих мікроелементів побутового пилу походить із джерел всередині нашого будинку, а інша частина мігрує ззовні через повітря, одяг, домашніх тварин, взуття тощо.

Ми і наші домашні тварини постійно перетворюємо клітини шкіри і волосся на пил. Пил також складається з комах, що розкладаються, шматочків їжі, пластику і ґрунту.

Інтуїтивно можна подумати, що мати домашніх тварин, які переносять у будинок різні органічні забруднювачі, зокрема й фекалії, дещо негігієнічно. Однак з’являються нові докази того, що деякий бруд корисний, оскільки може допомогти нашій імунній системі й знизити ризик алергії.

Приготування їжі, відкритий камін і куріння в приміщенні додають у наш будинок дуже дрібний пил, а також небезпечні забруднювачі з поганими наслідками для здоров’я.

Пил містить широкий набір хімічних речовин, зокрема перерахованих у Стокгольмській конвенції ООН про стійкі органічні забруднювачі, які пов’язані з певними видами раку, вродженими дефектами, дисфункцією імунної та репродуктивної систем, підвищеною сприйнятливістю до хвороб і пошкодженням нервової системи.

Хімічні речовини, що використовуються в пестицидах, у нашому одязі та меблях, також поєднуються з пилом у наших будинках. Токсичні антипірени використовуються в незліченній кількості предметів домашнього вжитку, включно з дитячими піжамами, і можуть перетворюватися на пил.

Пил також містить мікропластик від одягу, паковань, килимових покриттів і меблів. Він легко вдихається і проковтується, особливо дітьми, які часто тягнуть руки до рота.

Перфторовані хімічні речовини або ПФАС, відомі як хімічні речовини назавжди, використовуються в багатьох домашніх продуктах, включно з косметикою і деякими антипригарними поверхнями. Ці хімічні речовини теж є складовими нашого домашнього пилу.

Пил зовні

Близько двох третин домашнього пилу надходить з вулиці. Садова земля і дорожній пил залишаються на нашому взутті. Частинки вуличного пилу потрапляють на шерсть наших улюбленців. Пил вихлопних газів автомобілів також проникає всередину осель.

Надмірне використання дезінфікуючих і антибактеріальних засобів пов’язане зі збільшенням числа генів, стійких до антибіотиків, які ми можемо виявити в нашому пилу.

Майже кожен п’ятий австралієць страждає алергійним ринітом (сінною лихоманкою), викликаним пиловими алергенами, як-от пилові кліщі, пилок, шерсть домашніх тварин і частинки шкіри.

Як вжити заходів проти пилу

Домашній пил – це частина нашого життя. Навіть у закритих будинках він все одно буде осідати, просочуючись зі стельових карнизів і горищ через щілини навколо вікон і дверей.

Будь-які частинки бруду, диму, волокон або подрібнених матеріалів, що потрапляють у повітря, зрештою перетворюються на пил.

Але ми можемо спробувати запобігти потраплянню пилу всередину. Наприклад, використовувати дверні килимки або знімати взуття в приміщенні.

Покритих брудом дітей або домашніх тварин можна витерти серветкою просто біля дверей, робочий одяг слід зняти біля входу.

Ми можемо з розумом обирати, які хімічні речовини впускати в свої будинки. Відмовтеся від непотрібних антибактеріальних засобів. Волога тканина з милом або миючим засобом не менш корисна для очищення поверхні.

Дуже допомагає регулярне чищення пилососом. Пилососи, оснащені фільтром тонкого очищення (наприклад, НЕРА-фільтром), більш ефективні при видаленні пилу, що викликає алергени.