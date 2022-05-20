В Украине стартует сезон купания в открытых водоемах. Вот почему актуально напомнить правила поведения на воде.

О чем следует помнить?

Правила

Безопасно купаться в водоемах только в светлое время суток. Лучше это делать в спокойную безветренную погоду, идеальные погодные условия – скорость ветра до 10 м/сек, температура воды – не ниже +18°С, воздух – не ниже +24°С. Заходить в воду нужно медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры. В воде следует находиться не дольше 15 минут. Сразу после купания не рекомендуется загорать, лучше отдохнуть и тени. Перед прыжком в воду нужно убедиться в безопасности дна. Купаясь, не делать лишних движений, не держать мышцы в постоянном напряжении, не нарушать ритм дыхания и не переутомляться.

Запреты

Нельзя купаться в непредназначенных местах. Заплывать за ограничительные знаки и буи. Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого, мостов, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов. Пить алкоголь во время купания. Подплывать близко к лодкам и катерам. Играть в игры, предусматривающие связывание конечностей. Подавать ложные сигналы тревоги.

Дети должны купаться в водоемах только в сопровождении взрослых!

Сейчас смотрят

Следуя этим правилам, можно сохранить свое здоровье и жизнь.