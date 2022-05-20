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Купальный сезон открыт — правила поведения на воде

20 мая 2022, 10:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Купальный сезон открыт — правила поведения на воде
Источник: Pixabay

В Украине стартует сезон купания в открытых водоемах. Вот почему актуально напомнить правила поведения на воде.

О чем следует помнить?

Правила

  1. Безопасно купаться в водоемах только в светлое время суток.
  2. Лучше это делать в спокойную безветренную погоду, идеальные погодные условия – скорость ветра до 10 м/сек, температура воды – не ниже +18°С, воздух – не ниже +24°С.
  3. Заходить в воду нужно медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры.
  4. В воде следует находиться не дольше 15 минут.
  5. Сразу после купания не рекомендуется загорать, лучше отдохнуть и тени.
  6. Перед прыжком в воду нужно убедиться в безопасности дна.
  7. Купаясь, не делать лишних движений, не держать мышцы в постоянном напряжении, не нарушать ритм дыхания и не переутомляться.
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Запреты

  1. Нельзя купаться в непредназначенных местах.
  2. Заплывать за ограничительные знаки и буи.
  3. Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого, мостов, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.
  4. Пить алкоголь во время купания.
  5. Подплывать близко к лодкам и катерам.
  6. Играть в игры, предусматривающие связывание конечностей.
  7. Подавать ложные сигналы тревоги.

Дети должны купаться в водоемах только в сопровождении взрослых!

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Следуя этим правилам, можно сохранить свое здоровье и жизнь.

Источник
КГГА
Теги
Отдых, Море, Советы
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