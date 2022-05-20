В Украине стартует сезон купания в открытых водоемах. Вот почему актуально напомнить правила поведения на воде.
О чем следует помнить?
Правила
- Безопасно купаться в водоемах только в светлое время суток.
- Лучше это делать в спокойную безветренную погоду, идеальные погодные условия – скорость ветра до 10 м/сек, температура воды – не ниже +18°С, воздух – не ниже +24°С.
- Заходить в воду нужно медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры.
- В воде следует находиться не дольше 15 минут.
- Сразу после купания не рекомендуется загорать, лучше отдохнуть и тени.
- Перед прыжком в воду нужно убедиться в безопасности дна.
- Купаясь, не делать лишних движений, не держать мышцы в постоянном напряжении, не нарушать ритм дыхания и не переутомляться.
Запреты
- Нельзя купаться в непредназначенных местах.
- Заплывать за ограничительные знаки и буи.
- Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого, мостов, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.
- Пить алкоголь во время купания.
- Подплывать близко к лодкам и катерам.
- Играть в игры, предусматривающие связывание конечностей.
- Подавать ложные сигналы тревоги.
Дети должны купаться в водоемах только в сопровождении взрослых!
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Следуя этим правилам, можно сохранить свое здоровье и жизнь.