В Україні стартує сезон купання у відкритих водоймах. Саме тому актуально нагадати правила поведінки на воді.
Про що варто пам’ятати?
Правила
- Безпечно купатися у водоймах лише у світлу частину доби.
- Краще це робити у спокійну безвітряну погоду, ідеальні погодні умови – швидкість вітру до 10 м/сек, температура води – не нижче за +18° С, повітря – не нижче ніж +24° С.
- Заходити у воду треба повільно, даючи змогу тілу адаптуватися до зміни температури.
- У воді варто перебувати не довше, ніж 15 хвилин.
- Одразу після купання не рекомендується засмагати, краще відпочити в тіні.
- Перед стрибком у воду, слід переконатися в безпечності дна.
- Купаючись, не робити зайвих рухів, не тримати м’язи у постійному напруженні, не порушувати ритму дихання та не перевтомлюватися.
Заборони
- Не можна купатися в непризначених для цього місцях.
- Запливати за попереджувальні знаки та буї.
- Стрибати у воду з човнів, катерів, непризначених для цього споруд, містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів.
- Пити алкоголь під час купання.
- Підпливати близько до човнів та катерів.
- Грати в ігри, які передбачають зв’язування кінцівок.
- Подавати неправдиві сигнали тривоги.
Діти мають купатися у водоймах лише у супроводі дорослих!
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Дотримуючись цих правил, можна зберегти своє здоров1я та життя.