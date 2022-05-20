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Купальний сезон відкрито – правила поведінки на воді

20 Травня 2022, 10:57
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Купальний сезон відкрито – правила поведінки на воді
Джерело: Pixabay

В Україні стартує сезон купання у відкритих водоймах. Саме тому актуально нагадати правила поведінки на воді.

Про що варто пам’ятати?

Правила

  1. Безпечно купатися у водоймах лише у світлу частину доби.
  2. Краще це робити у спокійну безвітряну погоду, ідеальні погодні умови – швидкість вітру до 10 м/сек, температура води – не нижче за +18° С, повітря – не нижче ніж +24° С.
  3. Заходити у воду треба повільно, даючи змогу тілу адаптуватися до зміни температури.
  4. У воді варто перебувати не довше, ніж 15 хвилин.
  5. Одразу після купання не рекомендується засмагати, краще відпочити в тіні.
  6. Перед стрибком у воду, слід переконатися в безпечності дна.
  7. Купаючись, не робити зайвих рухів, не тримати м’язи у постійному напруженні, не порушувати ритму дихання та не перевтомлюватися.
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Заборони

  1. Не можна купатися в непризначених для цього місцях.
  2. Запливати за попереджувальні знаки та буї.
  3. Стрибати у воду з човнів, катерів, непризначених для цього споруд, містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів.
  4. Пити алкоголь під час купання.
  5. Підпливати близько до човнів та катерів.
  6. Грати в ігри, які передбачають зв’язування кінцівок.
  7. Подавати неправдиві сигнали тривоги.

Діти мають купатися у водоймах лише у супроводі дорослих!

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Дотримуючись цих правил, можна зберегти своє здоров1я та життя.

Джерело
КМДА
Теги
Відпочинок, Море, Поради
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