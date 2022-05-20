В Україні стартує сезон купання у відкритих водоймах. Саме тому актуально нагадати правила поведінки на воді.

Про що варто пам’ятати?

Правила

Безпечно купатися у водоймах лише у світлу частину доби. Краще це робити у спокійну безвітряну погоду, ідеальні погодні умови – швидкість вітру до 10 м/сек, температура води – не нижче за +18° С, повітря – не нижче ніж +24° С. Заходити у воду треба повільно, даючи змогу тілу адаптуватися до зміни температури. У воді варто перебувати не довше, ніж 15 хвилин. Одразу після купання не рекомендується засмагати, краще відпочити в тіні. Перед стрибком у воду, слід переконатися в безпечності дна. Купаючись, не робити зайвих рухів, не тримати м’язи у постійному напруженні, не порушувати ритму дихання та не перевтомлюватися.

Заборони

Не можна купатися в непризначених для цього місцях. Запливати за попереджувальні знаки та буї. Стрибати у воду з човнів, катерів, непризначених для цього споруд, містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів. Пити алкоголь під час купання. Підпливати близько до човнів та катерів. Грати в ігри, які передбачають зв’язування кінцівок. Подавати неправдиві сигнали тривоги.

Діти мають купатися у водоймах лише у супроводі дорослих!

Зараз дивляться

Дотримуючись цих правил, можна зберегти своє здоров1я та життя.