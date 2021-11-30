Во время нынешней волны Covid-19 больницам критически не хватает кислорода, в котором нуждается все больше пациентов. Потребление выросло в несколько раз. Однако есть надежда, что весной ситуация изменится.

Верховная Рада согласовала 800 млн грн для закупки и установки мобильных кислородных станций. Их получат 196 больниц страны — все, кто подал заявки. Закупки пройдут по упрощенной процедуре, и уже в начале весны станции должны подавать кислород пациентам.

В больницах во время Covid-пандемии кислород дает шанс на жизнь, а когда его не хватает, то и люди гибнут. Понимая это, медики за полтора года эпидемии коронавируса проложили кислородные трассы к койкам и пытаются обеспечить больных жизненно необходимым газом.

Впрочем, его до сих пор иногда не хватает. Как это было в Одессе, где инфицированных даже перевозили в другую больницу.

Или же кислород заправляют в баллоны и подключают к сети, как в прошлом веке. Во время нынешней третьей волны коронавирусной эпидемии в инфекционной больнице потребление кислорода увеличилось, и медицинского газа позарез не хватало. Поэтому горсовет Одессы установил две кислородные станции на территории больницы, которые производят шесть тонн ежедневно. Также здесь ждут еще одну установку на три тонны кислорода.

— Это — независимость от поставок кислорода. В самом начале третьей волны мы не рассчитывали, что потребности в кислороде будут такие значительные. Во время второй волны потребность была максимум 8-9 тонн, в начале третьей — до 18 тонн, — рассказывает директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

В такой ситуации Верховная Рада недавно проголосовала за закон, который предоставляет 650 млн грн на закупку мобильных кислородных станций и 150 млн на выполнение работ для доведения кислорода к койкам пациентов. А еще депутаты разрешили проводить закупки для этих целей по упрощенной процедуре.

— Такая процедура длится 10 дней. Там нет обжалования, не нужна даже тендерная документация. Можно повесить объявление на сайте и закупить эти работы. Я надеюсь, что наши больницы будут добросовестно к этому относиться, — считает народный депутат Роксолана Пидласа.

На эти деньги приобретут мобильные кислородные станции для 196 больниц, говорят в Министерстве здравоохранения. А расчеты обеспечения кислородом делали по британским стандартам. Этот медицинский газ пойдет для некритичных пациентов. И таким образом высвободит мощности кислорода для реанимационных больных, потому что там — другая концентрация и другое давление.

— Мы ожидаем, что к началу весны в наших больницах не будет дефицита источников централизованного кислорода. Кислородные станции будут мобильными. Это важно в ситуациях, когда в одной больнице достаточно кислорода, а в другой нет, — рассказывает эксперт МОЗ Украины Павел Груленко.

На новую кислородную станцию очень рассчитывают и в Днепропетровской областной больнице имени И.И.Мечникова. Ведь в области все еще очень много умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Каждый пятый пациент — в реанимации, остальные — на кислородной поддержке. В пик пандемии ежесуточно здесь расходовали по три тонны кислорода.

— Нам необходимо иметь еще одну станцию, которая позволит работать в разных условиях, чтобы подавать кислород туда, куда нужно. Это как линия напряжения, которая позволяет людям выжить, — говорит генеральный директор ОКБ им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко.

Мобильная кислородная станция, которая вскоре появится в больнице, должна обслуживать тяжелых больных на обычных койках. Таким образом сохранятся мощности основной станции для реанимации.