Під час нинішньої хвилі Covid-19 лікарням критично не вистачає кисню, якого потребує все більше пацієнтів. Споживання зросло в кілька разів. Проте є надія, що навесні ситуація зміниться.

Верховна Рада погодила 800 млн грн для закупівлі та встановлення мобільних кисневих станцій. Їх отримають 196 лікарень країни – всі, хто подав заявки. Закупівлі пройдуть за спрощеною процедурою, і вже на початку весни станції мають подавати кисень пацієнтам.

У лікарнях під час Covid-пандемії кисень дає шанс на життя, а коли його бракує, то й люди гинуть. Розуміючи це, медики за півтора року епідемії коронавірусу проклали кисневі траси до ліжок і намагаються забезпечити хворих життєдайним газом.

Утім його і досі іноді бракує. Як це було в Одесі, де інфікованих навіть перевозили до іншої лікарні.

Або ж кисень заправляють у балони і підключають до мережі, як у минулому столітті. Під час нинішньої третьої хвилі коронавірусної епідемії в інфекційній лікарні споживання кисню збільшилося, і медичного газу конче не вистачало. Тож міськрада Одеси встановила дві кисневі станції на території лікарні, які виробляють шість тонн щодня. Також заклад чекає ще одну установку на три тонни кисню.

– Це незалежність від поставок кисню. На самому початку третьої хвилі ми не розраховували, що потреби в кисні такі будуть. Під час другої хвилі потреба була максимум 8-9 тонн, на початку третьої – до 18 тонн, – розповідає директор Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян.

В такій ситуації Верховна Рада нещодавно проголосувала закон, який надає 650 млн грн на закупівлю мобільних кисневих станцій та 150 млн на виконання робіт для доведення кисню до ліжок пацієнтів. А ще депутати дозволили проводити закупівлі для цих цілей за спрощеною процедурою.

– Така процедура триває 10 днів. Там немає оскарження, непотрібна навіть тендерна документація. Можна повісити оголошення на сайті й закупити ці роботи. Я сподіваюсь, що наші лікарні будуть сумлінно до цього ставитись, – вважає народна депутатка Роксолана Підласа.

На ці гроші придбають мобільні кисневі станції для 196 лікарень, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я. Не відмовлено нікому, хто подавав заявки. А розрахунки забезпечення киснем робили за британськими стандартами. Цей медичний газ піде для некритичних пацієнтів. І таким чином вивільнить потужності кисню для реанімаційних хворих, бо там – інша концентрація й інший тиск.

– Ми очікуємо, що до початку весни у наших лікарнях не буде дефіциту за джерелами централізованого кисню. Кисневі станції будуть мобільними. Це важливо в ситуаціях, коли у одній лікарні достатньо кисню, а у іншій ні, – розповідає експерт МОЗ України Павло Груленко.

На нову кисневу станцію дуже розраховують і в Дніпропетровській обласній лікарні імені І.І.Мечникова. Адже в області досі дуже багато померлих від ускладнень, що викликані коронавірусною інфекцією. Кожен п’ятий пацієнт – у реанімації, решта – на кисневій підтримці. У пік пандемії щодоби тут витрачали по три тонни кисню.

– Нам необхідно мати ще одну станцію, яка дозволить працювати в різних умовах, щоб подавати кисень туди, куди потрібно. Це як лінія напруги, яка дозволяє людям вижити, – говорить генеральний директор ОКЛ ім. І.І.Мечникова Сергій Риженко.

Мобільна киснева станція, яка незабаром з’явиться в лікарні, має обслуговувати важких хворих на звичайних ліжках. Таким чином збережуться потужності основної станції для реанімації.