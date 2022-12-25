Журналисты популярного онлайн-издания Великобритании поговорили с несколькими экспертами в области здравоохранения, которые поделились своими мудрыми советами о том, как избавиться от похмелья.

— Способность организма перерабатывать алкоголь действительно может ухудшаться с возрастом, — говорит терапевт Кэтрин Басфорд.

По ее словам, ухудшение похмелья связано с уменьшением запасов важного белка алкогольдегидрогеназы, который помогает расщеплять алкоголь.

По мнению врача общей практики Росса Перри, головные боли и тошнота, которые часто сопровождают похмелье, могут быть вызваны обезвоживанием.

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— Алкоголь усиливает вашу потребность в мочеиспускании, заставляя вас терять больше жидкости. Но есть простое решение этих недугов: пейте воду, — настаивает медик.

Он также рекомендует есть продукты с высоким содержанием калия, поскольку многие симптомы похмелья связаны не только с нехваткой воды в организме, но и с низким уровнем электролитов.

По словам врача, быстро убрать симптомы похмелья поможет употребление на следующий день таких продуктов, как бананы, апельсины, абрикосы, грейпфрут и дыня, листовая зелень, шпинат, брокколи, картофель, грибы и горох.

Помимо продуктов, богатых калием, доктор Росс предполагает, что употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, также может помочь с похмельем, что подтверждено рядом исследований.

По словам Перри, прогулка на свежем воздухе тоже может помочь. Но он подчеркивает, что не нужно перенапрягаться, так как это может усилить обезвоживание.

— Нет ничего постыдного в том, чтобы принять немного парацетамола, если вы чувствуете, что вам это нужно, но также подумайте о том, чтобы отправиться на улицу и подышать свежим воздухом, который поможет очистить голову, — советует врач.

Однако, по мнению врачей, лучшее средство от похмелья — это профилактика.

Как предотвратить похмелье:

следите за тем, сколько вы пьете и насколько крепким является каждый напиток;

выбирайте прозрачные спиртные напитки (например, водку или джин), а не темные спиртные напитки (например, ром) и красное вино, поскольку последние содержат химические вещества, называемые конгенерами, которые, как считается, ухудшают симптомы похмелья;

пейте в удобном для вас темпе, а не в группе;

пейте воду между напитками и в конце ночи, чтобы разбавить алкоголь в желудке и замедлить его всасывание;

перед употреблением съешьте еду, в идеале включающую углеводы, чтобы не пить натощак, что увеличивает вероятность рвоты или диареи.

Источник: Express