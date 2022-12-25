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Лікарі розповіли, як швидко і просто позбутися похмілля

25 Грудня 2022, 11:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
похмелье
Джерело: Depositphotos

Журналісти популярного онлайн-видання Великої Британії поговорили з кількома експертами в галузі охорони здоров’я, які поділилися мудрими порадами про те, як позбутися похмілля.

– Здатність організму переробляти алкоголь дійсно може погіршуватися з віком, – каже терапевт Кетрін Басфорд.

За її словами, погіршення похмілля пов’язане зі зменшенням запасів важливого білка алкогольдегідрогенази, який допомагає розщеплювати алкоголь.

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На думку лікаря загальної практики Росса Перрі, головні болі та нудота, які часто супроводжують похмілля, можуть бути викликані зневодненням.

– Алкоголь посилює нпотребу в сечовипусканні, змушуючи втрачати більше рідини. Але є просте рішення цих недуг: пийте воду, – наполягає медик.

Він також рекомендує їсти продукти з високим вмістом калію, оскільки багато симптомів похмілля пов’язані не тільки з нестачею води в організмі, але й з низьким рівнем електролітів.

За словами лікаря, швидко прибрати симптоми похмілля допоможе вживання на наступний день таких продуктів, як банани, апельсини, абрикоси, грейпфрут і диня, листова зелень, шпинат, брокколі, картопля, гриби і горох.

Окрім продуктів, багатих на калій, доктор Росс припускає, що вживання продуктів, багатих на вітамін C, також може допомогти з похміллям, що підтверджено низкою досліджень.

За словами Перрі, прогулянка на свіжому повітрі також може допомогти. Але він підкреслює, що не потрібно перенапружуватися, оскільки це може посилити зневоднення.

– Не соромно приймати парацетамол, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, але також подумайте про те, щоб вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям, яке допоможе очистити голову, – радить лікар.

Однак, на думку лікарів, кращий засіб від похмілля — це профілактика.

Як запобігти похмілля:

  • слідкуйте за тим, скільки ви п’єте і наскільки міцним є кожен напій;
  • вибирайте прозорі спиртні напої (наприклад, горілку або джин), а не темні спиртні напої (наприклад, ром) і червоне вино, оскільки останні містять хімічні речовини, звані конгенерами, які, як вважається, погіршують симптоми похмілля;
  • пийте в зручному для вас темпі, а не в групі;
  • пийте воду між напоями та наприкінці ночі, щоб розбавити алкоголь у шлунку та уповільнити його всмоктування
  • перед вживанням їжте їжу, яка в ідеалі включає вуглеводи, щоб не пити натщесерце, що збільшує ймовірність блювання або діареї.

Джерело: Express

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