Простуда. Но стоит ли уделять ему много внимания. Капли в нос, чай и прогревание легких при кашле, и все как рукой снимет. Именно так размышляет много людей. Но они не учитывают некоторые мелочи, которые затем приводят к большим проблемам.
Взять, например, горчичники. В мире уже немногие применяют их, а у нас есть люди, которые упорно пользуются ими, когда лечат простуду с кашлем. Более того, они, не имея медицинских знаний, пытаются “улучшить” эффекты от неэффективных лекарств, применяя другие опасные процедуры.
Врач-дерматолог Ольга Богомолец на своей странице в Facebook рассказала о случае, когда жена очень хотела быстро вылечить мужа от простуды и поставила ему на спину горчичники.
– Они стояли долго. А она потом еще и растерла кожу спины мужчины согревающими средствами. Вот и получился контактный дерматит, – написала Богомолец.
За консультацией обратились к дерматологу.
— Проконсультировали пациента онлайн. И, конечно, вылечим, потому что точно знаем как, — ответила врач.
Она добавила, что людям самим нужно быть осторожными, когда они ставят обычные горчичники, и дала несколько советов.
Что нужно знать
- Нельзя после горчичников растирать кожу никакими средствами.
- Горчичники, очевидно, стояли задолго, что привело к дерматиту, потому что чувствительность кожи у разных людей – разная. Поэтому – время важное!
- Горчичники, это видно на фото, у пациента стоят совершенно не на том месте, где должны быть. Ставить горчичники, если уж обратились к этому средству, на лопатки нет никакого смысла. Они должны прогреть легкие и улучшить кровообращение в них, а через кость лопатки этого не сделать.
Богомолец призывает быть внимательным к своему здоровью и не повторять чужих ошибок.
Источник: Ольга Богомолец
Фото: Ольга Богомолец