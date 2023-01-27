Застуда. Та чи варто приділяти їй багато уваги. Краплі в ніс, чай і прогрівання легень при кашлі, і все як рукою зніме. Саме так розмірковує багато людей. Та вони не враховують деякі дрібниці, що потім призводять до великих проблем.
Взяти наприклад, гірчичники. У світі вже мало хто застосовує їх, а в нас є люди, які вперто користуються ними, лікуючи застуду з кашлем. Більше того, вони, не маючи знань з медицини, намагаються “покращити” ефекти від неефективних ліків, застосовуючи інші небезпечні процедури.
Лікар-дерматолог Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook розповіла про випадок, коли дружина дуже хотіла швидко вилікувати свого чоловіка від застуди і поставила йому на спину гірчичники.
– Вони стояли довгенько. А вона потім ще й розтерла шкіру спини чоловіка зігрівальними засобами. От і вийшов контактний дерматит, – написала Богомолець .
За консультацією звернулися до дерматолога.
– Проконсультували пацієнта онлайн. І, звісно, вилікуємо, бо точно знаємо як, – відповіла лікарка.
Вона додала, що людям самим потрібно бути обережними, коли вони ставлять звичайні гірчичники, і надала кілька порад.
Що треба знати
- Не можна після гірчичників розтирати шкіру жодними засобами.
- Гірчичники, вочевидь, стояли задовго, що призвело до дерматиту, бо чутливість шкіри у різних людей – різна. Тому – час важливий!
- Гірчичники, це видно на фото, у пацієнта стоять абсолютно не на тому місці, де мали б бути. Ставити гірчичники, якщо вже звернулися до цього засобу, на лопатки немає жодного сенсу. Вони мають прогріти легені і покращити кровообіг у них, а через кістку лопатки цього не зробити.
Богомолець закликає бути уважним до свого здоров’я, та не повторювати чужих помилок.
Джерело: Ольга Богомолець
Фото: Ольга Богомолець