Застуда. Та чи варто приділяти їй багато уваги. Краплі в ніс, чай і прогрівання легень при кашлі, і все як рукою зніме. Саме так розмірковує багато людей. Та вони не враховують деякі дрібниці, що потім призводять до великих проблем.

Взяти наприклад, гірчичники. У світі вже мало хто застосовує їх, а в нас є люди, які вперто користуються ними, лікуючи застуду з кашлем. Більше того, вони, не маючи знань з медицини, намагаються “покращити” ефекти від неефективних ліків, застосовуючи інші небезпечні процедури.

Лікар-дерматолог Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook розповіла про випадок, коли дружина дуже хотіла швидко вилікувати свого чоловіка від застуди і поставила йому на спину гірчичники.