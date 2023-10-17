Нашествие постельных клопов, после Франции, захлестнуло Великобританию. Клопов обнаруживают даже в пятизвездочных отелях и богатых домах, не говоря уже о хостелах и вокзалах.

На этой проблеме поднялся бизнес фирм, которые обучают собак обнаруживать клопов в щелях и самых недоступных местах.

Гэри Джейкман, исполнительный директор такой фирмы в Вест-Мидленде отдает предпочтение спрингер-спаниелям. Собачки Майло и Коби — очень популярны, их постоянно вызывают на работу владельцы отелей и отдельные лица, которые вернулись из путешествия и имеют подозрения относительно своего багажа.

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Чтобы научить новую собаку вынюхивать клопов, может потребоваться от года до 18 месяцев.

Методика обучения та же, которая используется при обучении собак-искателей наркотиков, взрывчатых веществ и тайников денег.

В случае с клопами собак тренируют на феромонах, которые выделяют насекомые.

Клопы редко удаляются дальше, чем на метр от места, где они питаются, поэтому их часто находят в кроватях.

Вернее, сначала находят пятнышки крови на постельном белье, или следы от укусов на теле, которые могут чесаться.

Самих насекомых вряд ли кто увидит. Разве что хозяева решат разобрать кровать и пересмотреть все щели и стыки. И то гарантии, что удастся обнаружить насекомых — никакой. А с невидимым противником трудно воевать.

Обученные собаки могут обнаружить насекомых за считанные минуты.

— Наши Майло и Коби находили их даже в пультах дистанционного управления телевизорами и в розетках, — говорит Джейкман.

Хотя клопы физически безвредны, их соседство может быть травматичным для психического здоровья. Лондонцы перестали ходить в гости и не очень хотят принимать гостей у себя.

— Люди недосыпают, потому что спят с включенным светом, в темноте им кажется, что клопы ползают по коже, — отмечает доктор Ричард Нейлор.

Однако часто это лишь страх, хоть он и изнуряет. В большинстве случаев, когда вызывают собак-поисковиков, никаких клопов не находят.