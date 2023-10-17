Навала постільних клопів, після Франції, захлеснула Велику Британію. Клопів виявляють навіть у п’ятизіркових готелях і багатих будинках, не кажучи вже про хостели і вокзали.

На цій проблемі піднявся бізнес фірм, які навчають собак виявляти клопів у щілинах і найнедоступніших місцях.

Гері Джейкман, виконавчий директор такої фірми у Вест-Мідлендсі віддає перевагу спрингер-спанієлям. Собачки Майло та Кобі – дуже популярні, їх постійно викликають на роботу власники готелів і окремі особи, які повернулися з подорожі і мають підозри щодо свого багажу.

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Щоб навчити нову собаку винюхувати клопів, може знадобитися від року до 18 місяців.

Методика навчання та сама, яка використовується при навчанні собак-шукачів наркотиків, вибухових речовин і схованок грошей.

У випадку з клопами собак тренують на феромонах, які виділяють комахи.

Клопи рідко віддаляються далі, ніж на метр від місця, де вони харчуються, тому їх часто знаходять у ліжках.

Вірніше, спочатку знаходять цятки крові на постільній білизні, або сліди від укусів на тілі, які можуть свербіти.

Самих комах навряд чи хто побачить. Хіба що хазяї вирішать розібрати ліжко і передивитися всі щілини і стики. І то гарантії, що виявлять комах – ніякої. А з невидимим супротивником важко воювати.

Навчені собаки можуть виявити комах за лічені хвилини

– Наші Майло та Кобі знаходили їх навіть у пультах дистанційного керування телевізорами та в розетках, — говорить Джейкман.

Хоча клопи фізично нешкідливі, їхнє сусідство може бути травматичним для психічного здоров’я. Лондонці перестали ходити в гості і не дуже хочуть приймати гостей у себе.

– Люди недосипають, тому що сплять з увімкненим світлом, у темноті їм здається, що клопи повзають по шкірі, – зазначає доктор Річард Нейлор.

Проте, часто це лише страх, хоч він і виснажує. У більшості випадків, коли викликають собак-пошуковців, ніяких клопів не знаходять.