Після того, як у столиці Франції відбулися Тиждень моди і чемпіонат світу з регбі, з’явилося безліч публікацій, що гості, зокрема впливові особи, світові лідери та навіть королівські родини, привезли із собою з Парижа неочікуваний сувенір – клопів.

У столиці Франції дійсно так званих постільних клопів помічають у поїздах, кінотеатрах, готелях і житлових будинках.

Повідомляється, що місто перебуває в облозі нічних кровососів. Скандал змусив міністра транспорту Франції Клемана Бона зустрітися з транспортними операторами і просити їх вжити додаткових заходів.

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Так, компанія Eurostar спробувала запевнити мандрівників, що текстильні поверхні її поїздів регулярно та ретельно очищаються, тому присутність клопів у поїздах малоймовірна.

Але їм не вірять. Зокрема, у Лондоні, куди щодня з Парижа вирушають 15 поїздів Eurostar, готуються до можливого зіткнення з небезпечними кровосисними комахами.

Фахівці з боротьби зі шкідниками отримують усе більше запитів від лондонців, стурбованих майбутнім вторгненням

В Google збільшилася кількість запитів щодо клопів і небезпеки, яку вони несуть.

Спеціалісти стверджують, ці комахи, яких можна назвати домашніми, як і тарганів, не тільки паразитують на людях, а й псують меблі, книжки, шпалери, електропобутові прилади та інші речі (клопи ховаються в них удень і забруднюють їх фекаліями).

Інфекціоністи довели, що клопи є переносниками різних інфекцій, включно з туберкульозом, бруцельозом, гепатитом, віспою, туляремією і сибірською виразкою.

Клопи трапляються скрізь, де багато людей, у великих містах періодично спостерігаються сплески їхнього розмноження.

Нью-Йорк постраждав від нашестя клопів 2010 року, комахи фактично знищили гігантський магазин Niketown на 57-й вулиці та міську штаб-квартиру Google.

Але періодичний сплеск активності клопів залежить від безлічі чинників, приміром, від підвищення температури.

Зараження майже завжди починається з того, що комаха проникає в чийсь дім усередині валізи після подорожі або в предметі меблів, придбаному в магазині чи на розпродажі.

– Повністю захистити себе неможливо, – каже Любо Кір’яков із компанії Фахівці з клопів.

На його переконання, люди самі створили глобальний бум клопів. Після того, як на початку ХХ століття підступні кровососи були майже повністю знищені завдяки розробці потужних інсектицидів, таких, як ДДТ, якраз почалися активні міжнародні подорожі.

– Це дало комахам змогу просунутися в необроблені інсектицидами місця і поліпшити свої навички, по суті, вони стали розумнішими, – каже дезінсектор.

Сьогоднішні клопи можуть легко визначити, які райони були оброблені пестицидами, й уникати їх.

Серед клієнтів британських компаній, що займаються дезінсекцією, вже є члени голландської королівської сім’ї, впливові політики, законодавці мод, найбагатші люди Великої Британії. Ніхто не застрахований від клопів.

Панує переконання, що остаточно позбутися клопів у своїй домівці допоможе лише одне радикальне рішення: спалити будинок. Це, звісно, гіркий жарт.

Дезінсектори дають декілька порад тим, хто хоче перевірити, чи не заселилися в домівку кляті кровососи.

Перевірте своє житло

Насамперед каркас ліжка і простирадла на предмет таких слідів, як екзоскелети, яйця і фекалії (вони залишають на матрацах характерні темні сліди, яких важко позбутися). Самих дорослих клопів видно неозброєним оком, комахи нагадують “плоске яблучне насіння”.

Не розпаковуйте у спальні сумку чи валізу після подорожі

Любо Кір’яков із фірми Фахівці з клопів радить не тримати валізу біля ліжка та не розпаковувати речі одразу в шафу чи шухляди. Невипраний одяг також є фактором ризику.

Перевірте наявність комах на багажі після отримання його в аеропортах

Дезінсектори вважають багажі відділення в аеропортах епіцентром поширення клопів.

Шукайте укуси клопів на тілі

Перевірте обличчя, шию, зап’ястки і щиколотки, а також наявність маленьких плям крові на постільній білизні.

З огляду на високу частку населення, яке не реагує на укуси клопів, ви можете спати спокійно, навіть якщо клопи вас кусають, і не здогадуватися, що вони є.

Якщо, хоч один з перелічених пунктів має місце, не намагайтеся провести дезінсекцію самотужки, запросіть фахівця.

Попри те, що в інтернеті є безліч швидких рішень для позбавлення від постільних клопів, усі вони неефективні.

А от що варто зробити самостійно, так це ретельно пропилососити матрац, каркас ліжка і ламелі. Якщо є пристрій для очистки паром, це збільшить шанси на успіх у боротьбі з постільними кровососами.