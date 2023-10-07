После того, как в столице Франции состоялись Неделя моды и чемпионат мира по регби, появилось множество публикаций, что гости, в том числе влиятельные лица, мировые лидеры и даже королевские семьи, привезли с собой из Парижа неожиданный сувенир — клопов.

В столице Франции действительно так называемых постельных клопов замечают в поездах, кинотеатрах, отелях и жилых домах.

Сообщается, что город находится в осаде ночных кровососов. Скандал заставил министра транспорта Франции Клемана Бона встретиться с транспортными операторами и просить их принять дополнительные меры.

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Так, компания Eurostar попыталась заверить путешественников, что текстильные поверхности ее поездов регулярно и тщательно очищаются, поэтому присутствие клопов в поездах маловероятно.

Но им не верят. В частности, в Лондоне, куда ежедневно из Парижа отправляются 15 поездов Eurostar, готовятся к возможному столкновению с опасными кровососами.

Специалисты по борьбе с вредителями получают все больше запросов от лондонцев, обеспокоенных предстоящим вторжением

В Google увеличилось количество запросов относительно клопов и опасности, которую они несут.

Специалисты утверждают, насекомые, которых можно назвать домашними, как и тараканов, не только паразитируют на людях, но и портят мебель, книги, обои, электробытовые приборы и другие вещи (клопы прячутся в них днем и загрязняют их фекалиями).

Инфекционисты доказали, что клопы являются переносчиками различных инфекций, включая туберкулез, бруцеллез, гепатит, оспу, туляремию и сибирскую язву.

Клопы встречаются везде, где много людей, в крупных городах периодически наблюдаются всплески их размножения.

Нью-Йорк пострадал от нашествия клопов в 2010 году, насекомые фактически уничтожили гигантский магазин Niketown на 57-й улице и городскую штаб-квартиру Google.

Но периодический всплеск активности клопов зависит от множества факторов, к примеру, от повышения температуры.

Заражение почти всегда начинается с того, что насекомое проникает в чей-то дом внутри чемодана после путешествия или в предмете мебели, приобретенном в магазине или на распродаже.

— Полностью защитить себя невозможно, — говорит Любо Кирьяков из компании Специалисты по клопам.

По его убеждению, люди сами создали глобальный бум клопов. После того, как в начале ХХ века коварные кровососы были почти полностью уничтожены благодаря разработке мощных инсектицидов, таких, как ДДТ, как раз начались активные международные путешествия.

— Это позволило насекомым продвинуться в не обработанные инсектицидами места и улучшить свои навыки, по сути, они стали умнее, — говорит дезинсектор.

Сегодняшние клопы могут легко определить, какие районы были обработаны пестицидами, и избегать их.

Среди клиентов британских компаний, занимающихся дезинсекцией, уже есть члены голландской королевской семьи, влиятельные политики, законодатели мод, самые богатые люди Великобритании. Никто не застрахован от клопов.

Бытует убеждение, что окончательно избавиться от клопов в своем доме поможет только одно радикальное решение: сжечь дом. Понятно, что это горькая шутка.

Дезинфекторы дают несколько советов тем, кто хочет проверить, не заселились ли в дом проклятые кровососы.

Проверьте свое жилище

В первую очередь, каркас кровати и простыни, на предмет таких следов, как экзоскелеты, яйца и фекалии (они оставляют на матрасах характерные темные следы, от которых трудно избавиться). Самих взрослых клопов видно невооруженным глазом, насекомые напоминают “плоские яблочные семечки”.

Не распаковывайте в спальне сумку или чемодан после путешествия

Любо Кирьяков советует не держать чемодан у кровати и не распаковывать вещи сразу в шкаф или ящики. Невыстиранная одежда также является фактором риска.

Проверьте наличие насекомых на багаже после получения его в аэропортах

Дезинсекторы считают багажные отделения в аэропортах эпицентром распространения клопов.

Ищите укусы клопов на теле

Проверьте лицо, шею, запястья и лодыжки, а также наличие маленьких пятен крови на постельном белье.

Учитывая высокую долю населения, которое не реагирует на укусы клопов, вы можете спать спокойно, даже если клопы вас кусают, и не догадываться, что они есть.

Если, хоть один из перечисленных пунктов имеет место, не пытайтесь провести дезинсекцию самостоятельно, пригласите специалиста.

Несмотря на то, что в интернете есть множество быстрых решений для избавления от постельных клопов, все они неэффективны.

А вот что стоит сделать самостоятельно, так это тщательно пропылесосить матрас, каркас кровати и ламели. Если есть устройство для очистки паром, это увеличит шансы на успех в борьбе с постельными кровососами.