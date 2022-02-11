Чтобы выдать зарплату коллективу, главный врач городской больницы Славуты, что на Хмельнитчине, Леонид Радзивилюк, взял кредит в 1 млн 800 тыс. гривен. Почему образовалась такая задержка и как руководитель медучреждения будет отдавать долг, узнавали журналисты Фактов ICTV.

Старшая медицинская сестра горбольницы Славуты Тамара Болотина рассказывает, что еще в прошлом месяце получила всего 5 700 гривен. Поэтому она, как и другие медработники, очень ждала повышение выплат, обещанное Президентом. Однако, по ее признанию, смущали слухи о том, что деньги от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) так и не поступили.

Но, как оказалось, для того, чтобы Тамара и ее коллеги все же получили повышенную зарплату, их руководителю пришлось рискнуть и взять кредит в банке. Главный врач Леонид Радзивилюк объясняет, почему пришлось пойти на такой отчаянный шаг.

По его словам, каждая больница подает на согласование в НСЗУ так называемые медицинские пакеты, где расписывают перечень услуг и лекарств, необходимых для оказания определенной медпомощи. Именно в этих пакетах заложены деньги и на заработную плату персонала.

Но поданные еще в декабре и январе 18 медицинских пакетов, за которые бы и должна была жить больница, в НСЗУ до сих пор не согласовали. Соответственно и счет медучреждения пустой.

Поэтому искать деньги на выплату уже повышенных зарплат персоналу пришлось главному врачу. Взвесив все, рискнул и взял заем в почти 2 млн гривен.

— Я не хотел входить в задолженность по зарплате. У меня открыта кредитная линия в банке, и я этим воспользовался им, — объясняет он.

В НСЗУ, с которой медик едва ли не каждый день на связи, заверили: уже в ближайшую неделю деньги поступят. Это было крайне важно уберечь большой коллектив. Ведь повышение до 20 тыс. гривен врачам и до 13 тыс. гривен медсестрам мотивирует людей не увольняться.

— С учетом налогов врачи получили 16 тыс. грн, медсестры по 10 тыс. Мы довольны. Надеемся, что и дальше будет стабильный доход, что будут учтены стаж работы, категория, чтобы не было уравниловки, ведь нагрузка у всех разная, — говорит врач больницы Юлия Соколова.

Поддержали решение главного больница и в городском совете Славуты. Уверяют, кредиты больница получила без залога. И как только из Киева перечислят деньги, они сразу пойдут на погашение займа.

— Мы считаем, что решение главного врача взять кредит было абсолютно правильным. Согласно действующему законодательству, 7 февраля был крайний срок, когда руководитель был обязан выплатить своим работникам заработанные деньги, — говорит заместитель городского головы Славуты Игорь Пиголь.

В Службе здоровья успокаивают: в этом году имеют беспрецедентное увеличение бюджета на медицину — 33 млрд гривен. Поэтому денег хватает, все дело в процедуре.

По словам заместителя председателя НСЗУ Татьяны Бойко, процесс идет в пределах и в возможностях правового поля и бюджетного законодательства.

По ее словам, на данный момент 63 медицинских учреждения Украины не подписали договор с НСЗУ, потому что не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения.

Однако в больнице Славуты уверяют: они все требования выполнили. И очень надеются, что в следующем месяце смогут получить зарплаты не за счет очередного кредита, взятого на свой страх и риск руководителем.