Щоб видати зарплату колективу, головний лікар міської лікарні Славути, що на Хмельниччині, Леонід Радзивілюк, взяв кредит у 1 млн 800 тис. гривень. Чому утворилася така затримка і як керівник медзакладу віддаватиме борг, дізнавалися журналісти Фактів ICTV.

Старша медична сестра міськлікарні Славути Тамара Болотіна розповідає, що ще минулого місяця отримала лише 5 700 грн. Тому вона, як і інші медпрацівники, дуже чекала на підвищення виплат, обіцяне президентом. Однак, за її визнанням, непокоїли чутки про те, що гроші від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) так і не надійшли.

Але, як виявилося, для того, щоб Тамара та її колеги все ж отримали підвищену зарплату, їхньому керівнику довелося ризикнути і взяти кредит у банку. Головний лікар Леонід Радзивілюк пояснює, чому довелося піти на такий відчайдушний крок.

За його словами, кожна лікарня подає на узгодження до НСЗУ так звані медичні пакети, де розписують перелік послуг і ліків, необхідних для надання певної медичної допомоги. Саме в цих пакетах закладені гроші й на заробітну плату персоналу.

Але подані ще в грудні й січні 18 медичних пакетів, за які б і повинна була жити лікарня, в НСЗУ досі не погодили. Відповідно і рахунок медустанови порожній.

Тому шукати гроші на виплату вже підвищених зарплат персоналу довелося головному лікарю. Зваживши все, ризикнув і взяв позику в майже 2 млн грн.

– Я не хотів входити в заборгованість по зарплаті. У мене відкрита кредитна лінія в банку, і я цим скористався ним, – пояснює він.

У НСЗУ, з якою медик чи не щодня на зв’язку, запевнили: вже в найближчий тиждень гроші надійдуть. Це було б вкрай важливо, щоб вберегти великий колектив. Адже підвищення до 20 тис. грн лікарям і до 13 тис. грн медсестрам мотивує людей не звільнятися.

– З урахуванням податків лікарі отримали 16 тис. грн, медсестри по 10 тис. Ми задоволені. Сподіваємося, що і надалі буде стабільний дохід, що будуть враховані стаж роботи, категорія, щоб не було зрівнялівки, адже навантаження у всіх різне, – каже лікарка Юлія Соколова.

Підтримали рішення головної лікарні і в міській раді Славути. Запевняють, що кредити лікарня отримала без застави. І щойно з Києва перерахують гроші, вони відразу підуть на погашення позики.

– Ми вважаємо, що рішення головного лікаря взяти кредит було абсолютно правильним. Згідно з чинним законодавством, 7 лютого був крайній термін, коли керівник був зобов’язаний виплатити своїм працівникам зароблені гроші, – каже заступник міського голови Славути Ігор Піголь.

У Службі здоров’я заспокоюють: цього року мають безпрецедентне збільшення бюджету на медицину – 33 млрд грн. Тому грошей вистачає, вся справа в процедурі.

За словами заступника голови НСЗУ Тетяни Бойко, процес йде в межах і в можливостях правового поля і бюджетного законодавства.

За її словами, наразі 63 медичні установи України не підписали договір з НСЗУ, тому що не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я.

Однак у лікарні Славути запевняють: вони всі вимоги виконали. І дуже сподіваються, що наступного місяця зможуть отримати зарплати не за рахунок чергового кредиту, взятого на свій страх і ризик керівником.