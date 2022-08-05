Эксперты Министерства здравоохранения Украины подробно рассказали, на какие медицинские услуги могут рассчитывать переселенцы и куда следует жаловаться, если в предоставлении таких услуг отказывают.

— Более 15% украинцев из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, — говорится в сообщенни Минздрава.

Отмечается, что стрессы, ограниченный доступ к медицинским услугам, неудовлетворительные бытовые условия могут вызвать как обострение имеющихся хронических болезней, так и появление новых.

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Поэтому особенно важно для сохранения здоровья в условиях военного состояния своевременное обращение к врачам за медицинской помощью и получение медуслуг надлежащего уровня.

Прежде всего, Минздрав отмечает, что переселенцы вправе получать первичную медицинскую помощь по месту фактического проживания и без регистрации..

— Отсутствие регистрации или декларации с врачом не является основанием для отказа в оказании первичной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что переселенцы могут быть приняты в любой больнице, если она способна обеспечить лечение в условиях войны.

У врача, оказывающего первичную медицинскую помощь (терапевт/педиатр/семейный врач), можно получить:

динамическое наблюдение за состоянием здоровья;

диагностику и лечение заболеваний;

базовые тесты и анализы;

направление к врачам узкой специализации или на обследование;

паллиативную помощь;

рецепты по программе Доступні ліки и инсулин (если это повторный рецепт);

прививки в соответствии с календарем профилактических прививок.

Минздрав еще раз напоминает, что медучреждения, работающие по Программе медицинских гарантий (ПМГ), должны оказывать необходимую медицинскую помощь безвозмездно. Ведь Программа медицинских гарантий-2022 продолжает действовать, содержит 38 пакетов ПМГ, среди которых:

лечение инсульта и инфаркта;

исследования для раннего выявления онкологии;

медицинская помощь роженицам;

медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Чтобы получить узкоспециализированную помощь, по-прежнему нужно получить направление к узкому специалисту. Отказать в направлении врач первичной медицинской помощи может только в одном случае: если считает, что консультация/обследование узкого специалиста не требуется.

Что делать, если отказывают

Если вы столкнулись с ситуацией, когда в больнице отказывают в безвозмездных лекарствах или услугах, обратитесь с официальной жалобой к главному врачу (медицинскому директору) заведения о неправомерных действиях медика.

Если отказывают на уровне руководства больницы, напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе или владельцу медучреждения – соответствующего органа местной власти (обычно в названии больницы указано, кто является ее владельцем).

Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ через контакт-центр 16-77 или письмом по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073, или по электронному адресу info@nszu.gov.ua.