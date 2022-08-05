Експерти Міністерства охорони здоров’я України детально розповіли, на які медичні послуги можуть розраховувати переселенці і куди слід скаржитися, якщо в наданні таких послуг відмовляють.

– Понад 15% українців через війну змушені були покинути свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що стреси, обмежений доступ до медичних послуг, незадовільні побутові умови можуть викликати як загострення наявних хронічних хвороб, так і появу нових.

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Тому особливо важливим для збереження здоров’я в умовах воєнного стану є своєчасне звернення до лікарів за медичною допомогою та отримання медпослуг належного рівня.

Перш за все, МОЗ зазначає, що переселенці мають право отримувати первинну медичну допомогу за місцем фактичного проживання і без реєстрації.

– Відсутність реєстрації або декларації з лікарем не є підставою для відмови в наданні первинної медичної допомоги, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що переселенці можуть бути прийняті в будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити лікування в умовах війни.

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу (терапевт/педіатр/сімейний лікар), можна отримати:

динамічне спостереження за станом здоров’я;

діагностику та лікування захворювань;

базові тести і аналізи;

направлення до лікарів вузької спеціалізації або на обстеження;

паліативну допомогу;

рецепти за програмою Доступні ліки та інсулін (якщо це повторний рецепт);

щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

МОЗ ще раз нагадує, що медустанови, які працюють за програмою медичних гарантій (ПМГ), повинні надавати необхідну медичну допомогу безоплатно.

Адже Програма медичних гарантій-2022 продовжує діяти, має 38 пакетів ПМГ, серед яких:

лікування інсульту та інфаркту;

дослідження для раннього виявлення онкології;

медична допомога породіллям;

медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Щоб отримати вузькоспеціалізовану допомогу, як і раніше потрібно отримати направлення до вузького спеціаліста.

Відмовити в направленні лікар первинної медичної допомоги може тільки в одному випадку: якщо вважає, що консультація/обстеження вузького спеціаліста не потрібно.

Що робити, якщо відмовляють

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли в лікарні відмовляють у безоплатних ліках або послугах, зверніться з офіційною скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.

Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу в Департамент охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або власнику медустанови – відповідного органу місцевої влади (зазвичай в назві лікарні вказано, хто є її власником).

Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу до НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, Індекс 04073, або на електронну адресу info@nszu.gov.ua.