В Національній службі охорони здоров’я України розповіли, до яких лікарів вузької спеціалізації можна звертатися без направлення.
– В Україні є правила звернення до лікаря. До одних лікарів потрібне направлення, а до інших – ні, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що без направлення можна потрапити до сімейного лікаря, терапевта, педіатра.
Крім того, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях діють паперові направлення до лікарів-спеціалістів.
Повідомляється також, що направлення не потрібне і для виклику екстреної медичної допомоги. Вона всім, хто її потребує, надається безкоштовно.
Крім того, НСЗУ оплатить візит за пацієнта до таких фахівців, як:
- гінеколог;
- психіатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- фтизіатр;
- педіатр;
- лікаря, у якого під наглядом знаходиться пацієнт з хронічними захворюваннями.
При цьому, НСЗУ нагадує, що саме сімейний лікар найчастіше вирішує, чи потрібно направляти пацієнта до вузького спеціаліста.