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Візит оплатить НЗСУ: до яких лікарів в Україні можна звертатися без направлення

5 Серпня 2022, 16:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

В Національній службі охорони здоров’я України розповіли, до яких лікарів вузької спеціалізації можна звертатися без направлення.

– В Україні є правила звернення до лікаря. До одних лікарів потрібне направлення, а до інших – ні, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що без направлення можна потрапити до сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

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Крім того, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях діють паперові направлення до лікарів-спеціалістів.

Повідомляється також, що направлення не потрібне і для виклику екстреної медичної допомоги. Вона всім, хто її потребує, надається безкоштовно.

Крім того, НСЗУ оплатить візит за пацієнта до таких фахівців, як:

  • гінеколог;
  • психіатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • фтизіатр;
  • педіатр;
  • лікаря, у якого під наглядом знаходиться пацієнт з хронічними захворюваннями.

При цьому, НСЗУ нагадує, що саме сімейний лікар найчастіше вирішує, чи потрібно направляти пацієнта до вузького спеціаліста.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування Медики НСЗУ
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