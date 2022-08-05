В Національній службі охорони здоров’я України розповіли, до яких лікарів вузької спеціалізації можна звертатися без направлення.

– В Україні є правила звернення до лікаря. До одних лікарів потрібне направлення, а до інших – ні, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що без направлення можна потрапити до сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

Зараз дивляться

Крім того, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях діють паперові направлення до лікарів-спеціалістів.

Повідомляється також, що направлення не потрібне і для виклику екстреної медичної допомоги. Вона всім, хто її потребує, надається безкоштовно.

Крім того, НСЗУ оплатить візит за пацієнта до таких фахівців, як:

гінеколог;

психіатр;

нарколог;

стоматолог;

фтизіатр;

педіатр;

лікаря, у якого під наглядом знаходиться пацієнт з хронічними захворюваннями.

При цьому, НСЗУ нагадує, що саме сімейний лікар найчастіше вирішує, чи потрібно направляти пацієнта до вузького спеціаліста.