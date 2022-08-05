В Национальной службе здравоохранения Украины рассказали, к каким врачам узкой специализации можно обращаться без направления.
— В Украине есть правила обращения к врачу. К одним врачам нужно направление, а к другим — нет, — говорится в сообщении.
Отмечается, что без направления можно попасть к семейному врачу, терапевту, педиатру.
Кроме того, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях действуют бумажные направления к врачам-специалистам.
Сообщается также, что направление не требуется и для вызова экстренной медицинской помощи. Она всем нуждающимся предоставляется бесплатно.
Кроме того, НСЗУ оплатит визит за пациента к таким специалистам, как:
- гинеколог;
- психиатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- фтизиатр;
- педиатр;
- врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
При этом, НСЗУ напоминает, что именно семейный врач чаще всего решает, нужно ли направлять пациента к узкому специалисту.