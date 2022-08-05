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Визит оплатит НЗСУ: к каким врачам в Украине можно обращаться без направления

5 августа 2022, 16:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В Национальной службе здравоохранения Украины рассказали, к каким врачам узкой специализации можно обращаться без направления.

— В Украине есть правила обращения к врачу. К одним врачам нужно направление, а к другим — нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что без направления можно попасть к семейному врачу, терапевту, педиатру.

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Кроме того, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях действуют бумажные направления к врачам-специалистам.

Сообщается также, что направление не требуется и для вызова экстренной медицинской помощи. Она всем нуждающимся предоставляется бесплатно.

Кроме того, НСЗУ оплатит визит за пациента к таким специалистам, как:

  • гинеколог;
  • психиатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • фтизиатр;
  • педиатр;
  • врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

При этом, НСЗУ напоминает, что именно семейный врач чаще всего решает, нужно ли направлять пациента к узкому специалисту.

Источник
Минздрав
Теги
лікування Медики НСЗУ
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