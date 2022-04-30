Часто люди стремятся отдавать любовь и заботу другим, но не себе. Сейчас, когда в Украине идет война, все переживают горе и потери, стремление отдавать всего себя другим выглядит естественным.

Но иногда окружение, родственники, дети в трудный момент перекладывают на вас все свои проблемы и их решение. А потом еще и выражают претензии.

И вы чувствуете себя опустошенным, уставшим, не желаете, отказываетесь от удовольствий. И наконец, нет того, о чем мечтали и чего стремились.

Для того, чтобы в жизни все получалось так, как нужно вам, нужно полюбить прежде всего себя.

Это значит знать себя, понимать свои потребности, следовать своим мечтам, принимать разные свои чувства, находиться в контакте с собой, а также не позволять кому-либо обесценивать себя и свои желания.

Как же научиться любви к себе – самому важному человеку в своей жизни?

Иглотерапевт Павел Ким рекомендует такой способ.

Лучший друг

Представьте что вы – это ваш друг, ради которого вы можете пожертвовать временем и силами. Так вот, отнеситесь к себе, как к своему лучшему другу.

Представьте все, что бы вы хотели пожелать близкому человеку, а затем пожелайте это себе. Или пожелайте сделать другу подарок.

Сидя в медитации, глубоко дышите и называйте то, что будете дарить себе. К примеру: “Я посылаю тебе счастье”. “Я дарю тебе безусловную любовь”, “Я дарю тебе уверенность в себе”.

Любовь к себе невозможно развить за день. Ее отсутствие основано на привычках и глубоких паттернах, которые формировались годами и десятилетиями.

Эта работа непростая, но каждый из нас достоин того, чтобы жить в состоянии покоя, любви и в согласии с собой.

Источник: Павел Ким