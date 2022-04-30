Часто люди прагнуть віддавати любов та турботу іншим, але не собі. Наразі, коли в Україні точиться війна, всі переживають горе та втрати, прагнення віддавати всього себе іншим виглядає природнім.

Але іноді оточення, родичі, діти у важкий момент перекладають на вас всі свої проблеми та їх вирішення. А потім ще й висловлюють претензії.

І ви почуваєтесь спустошеним, втомленим, не маєте бажань, відмовляєтесь від задоволень. І нарешті, не маєте того, про що мріяли та чого прагнули.

Для того, щоб в житті все виходило так, як потрібно вам, треба полюбити насамперед себе.

Це означає знати себе, розуміти свої потреби, йти за своїми мріями, приймати різні свої почуття, перебувати в контакті із собою, а також не дозволяти будь-кому знецінювати себе і свої бажання.

Як же навчитися любові до себе – найважливішій людині у своєму житті?

Голкотерапевт Павло Кім рекомендує такий спосіб.

Найкращий друг

Уявіть що ви – це ваш друг, заради якого ви можете пожертвувати часом і силами. Так от, поставтеся до себе, як до свого найкращого друга.

Уявіть усе, що ви хотіли б побажати близькій людині, а потім побажайте це собі. Або побажайте зробити другові подарунок.

Сидячи в медитації, глибоко дихайте і називайте те, що будете собі дарувати. Наприклад: “Я посилаю тобі щастя”. “Я дарую тобі безумовне кохання”, “Я дарую тобі впевненість у собі”.

Любов до себе неможливо розвинути за день. Її відсутність заснована на звичках та глибоких патернах, які формувалися роками та десятиліттями.

Ця робота непроста, але кожен з нас гідний того, щоб жити у стані спокою, любові та у злагоді із собою.

Джерело: Павло Кім