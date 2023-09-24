Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, почему ряженка так полезна для нашего здоровья.

— Можно смело поздравить всех поклонников этого кисломолочного напитка. Поскольку ряженка имеет ряд неоценимых достоинств в отношении нашего здоровья, — отмечает врач.

Прежде всего стакан вкусной сливочного вида ряженки — отличный и эффективный способ нормализовать и сбалансировать работу желудочно-кишечного тракта, особенно когда ощущается неприятная тяжесть в желудке.

Сейчас смотрят

Учеными также доказано, что входящие в состав ряженки белки и протеины прекрасно справляются с задачей улучшения мозговой деятельности. А гормон сна мелатонин способствует лучшему засыпанию.

— К слову, белки ряженки расщепляются быстрее, чем белки молока или кефира, — говорит Людмила Сердюк.

Благодаря кальцию и фосфору, которыми богата ряженка, медики рекомендуют включать этот напиток в свой рацион как пожилым людям и детям для, соответственно, укрепления и формирования костной ткани.

Ряженка также способствует здоровью сосудов и сердца, добавила семейный врач.