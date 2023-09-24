Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому ряжанка така корисна для нашого здоров’я.

– Можна сміливо привітати всіх шанувальників цього кисломолочного напою. Оскільки ряжанка має низку неоціненних переваг щодо нашого здоров’я, – зазначає лікарка.

Насамперед, склянка смачної, вершкового вигляду ряжанки – чудовий та ефективний спосіб нормалізувати та збалансувати роботу шлунково-кишкового тракту, особливо коли відчувається неприємна важкість у шлунку.

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Вченими також доведено, що білки і протеїни, які входять до складу ряжанки, прекрасно справляються із завданням поліпшення мозкової діяльності. А гормон сну мелатонін сприяє кращому засинанню.

– До речі, білки ряжанки розщеплюються швидше, ніж білки молока або кефіру, – каже Людмила Сердюк.

Завдяки кальцію і фосфору, на які багата ряжанка, медики рекомендують включати цей напій до свого раціону як літнім людям, так і дітям для відповідно зміцнення і формування кісткової тканини.

Ряжанка також сприяє здоров’ю судин і серця, додала сімейна лікарка.