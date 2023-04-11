Згущене молоко – не надто корисний, але смачний і солодкий продукт. Він не втрачає свою популярність, а навпаки, продовжує завойовувати своїм смаком.

Для того, щоб не купувати консервований продукт із надлишковою кількістю цукру, спробуйте приготувати натуральне згущене молоко в домашніх умовах.

Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах, розповідають Факти ICTV.

Згущене молоко в домашніх умовах: рецепт

Інгредієнти

Молоко – 300 мл

Цукор – 200 г

Вершкове масло – 30 г

За бажанням, можна додати 10 г ванільного цукру

Спосіб приготування