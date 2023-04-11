Згущене молоко – не надто корисний, але смачний і солодкий продукт. Він не втрачає свою популярність, а навпаки, продовжує завойовувати своїм смаком.
Для того, щоб не купувати консервований продукт із надлишковою кількістю цукру, спробуйте приготувати натуральне згущене молоко в домашніх умовах.
Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах, розповідають Факти ICTV.
Згущене молоко в домашніх умовах: рецепт
Інгредієнти
- Молоко – 300 мл
- Цукор – 200 г
- Вершкове масло – 30 г
- За бажанням, можна додати 10 г ванільного цукру
Спосіб приготування
- Перелийте в каструлю молоко і грійте протягом 5 хв на маленькому вогні.
- Додайте вершкове масло, ванільний і звичайний цукор.
- Перемішайте суміш і доведіть її до кипіння.
- Постійно помішуйте молоко.
- Варіть протягом 15-20 хв.
- Коли молоко почне густіти, вимкніть вогонь.
- Остудіть згущене молоко до кімнатної температури і перемістіть в холодильник.