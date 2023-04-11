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Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах – покрокова інструкція

11 Квітня 2023, 18:24
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Згущене молоко в домашніх умовах
Джерело: Unsplash

Згущене молоко – не надто корисний, але смачний і солодкий продукт. Він не втрачає свою популярність, а навпаки, продовжує завойовувати своїм смаком.

Для того, щоб не купувати консервований продукт із надлишковою кількістю цукру, спробуйте приготувати натуральне згущене молоко в домашніх умовах.

Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах, розповідають Факти ICTV.

Згущене молоко в домашніх умовах: рецепт

Інгредієнти

  • Молоко – 300 мл
  • Цукор – 200 г
  • Вершкове масло – 30 г
  • За бажанням, можна додати 10 г ванільного цукру

Спосіб приготування

  1. Перелийте в каструлю молоко і грійте протягом 5 хв на маленькому вогні.
  2. Додайте вершкове масло, ванільний і звичайний цукор.
  3. Перемішайте суміш і доведіть її до кипіння.
  4. Постійно помішуйте молоко.
  5. Варіть протягом 15-20 хв.
  6. Коли молоко почне густіти, вимкніть вогонь.
  7. Остудіть згущене молоко до кімнатної температури і перемістіть в холодильник.
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