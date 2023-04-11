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Перевірений рецепт: як приготувати паску на кефірі з дріжджами

11 Квітня 2023, 16:29
Анна Голішевська Редакторка сайту
Паска 2023
Джерело: Unsplash

Перед Великоднем господині часто шукають рецепт паски на кефірі. Воно і зрозуміло: паска на кефірі – це перевірений роками рецепт, за яким тісто виходить легким і м’яким.

Факти ICTV підготували для вас простий рецепт паски на кефірі з дріжджами. На її приготування у вас піде близько чотирьох годин.

Паска на кефірі з дріжджами: покроковий рецепт

Інгрідієнти:

  • пшеничне борошно – 600 г;
  • сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 г;
  • кефір – 250 мл;
  • вершкове масло – 100 г;
  • олія – 1 ст.л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 50 мл;
  • цукор – 120 г;
  • сіль – 5 г;
  • ванілін – 10 г;
  • родзинки або цукати – 50 г;

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно.
  2. Змішайте борошно, дріжджі, цукор, дрібку солі та ванілін.
  3. В окремій мисці збийте яйця, додайте до них кефір і сметану.
  4. З’єднайте борошно та яйця, добре перемішайте.
  5. Додайте в тісто вершкове масло кімнатної температури, попередньо нарізане кубиками. Додайте сюди ж олію.
  6. Вимішайте тісто до еластичності.
  7. Кладіть тісто в каструлю і накрийте рушником. Залиште його на 2 години.
  8. Після того, як тісто підійде, додайте в нього родзинки чи цукати та ще раз вимішайте.
  9. Розкладіть тісто по формах і ставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
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