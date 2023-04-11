Перед Великоднем господині часто шукають рецепт паски на кефірі. Воно і зрозуміло: паска на кефірі – це перевірений роками рецепт, за яким тісто виходить легким і м’яким.

Факти ICTV підготували для вас простий рецепт паски на кефірі з дріжджами. На її приготування у вас піде близько чотирьох годин.

Паска на кефірі з дріжджами: покроковий рецепт

Інгрідієнти:

пшеничне борошно – 600 г;

сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 г;

кефір – 250 мл;

вершкове масло – 100 г;

олія – 1 ст.л.;

яйця – 2 шт.;

сметана – 50 мл;

цукор – 120 г;

сіль – 5 г;

ванілін – 10 г;

родзинки або цукати – 50 г;

Спосіб приготування:

Просійте борошно. Змішайте борошно, дріжджі, цукор, дрібку солі та ванілін. В окремій мисці збийте яйця, додайте до них кефір і сметану. З’єднайте борошно та яйця, добре перемішайте. Додайте в тісто вершкове масло кімнатної температури, попередньо нарізане кубиками. Додайте сюди ж олію. Вимішайте тісто до еластичності. Кладіть тісто в каструлю і накрийте рушником. Залиште його на 2 години. Після того, як тісто підійде, додайте в нього родзинки чи цукати та ще раз вимішайте. Розкладіть тісто по формах і ставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.

Читайте також: