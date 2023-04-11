Перед Великоднем господині часто шукають рецепт паски на кефірі. Воно і зрозуміло: паска на кефірі – це перевірений роками рецепт, за яким тісто виходить легким і м’яким.
Факти ICTV підготували для вас простий рецепт паски на кефірі з дріжджами. На її приготування у вас піде близько чотирьох годин.
Паска на кефірі з дріжджами: покроковий рецепт
Інгрідієнти:
- пшеничне борошно – 600 г;
- сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 г;
- кефір – 250 мл;
- вершкове масло – 100 г;
- олія – 1 ст.л.;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 50 мл;
- цукор – 120 г;
- сіль – 5 г;
- ванілін – 10 г;
- родзинки або цукати – 50 г;
Спосіб приготування:
- Просійте борошно.
- Змішайте борошно, дріжджі, цукор, дрібку солі та ванілін.
- В окремій мисці збийте яйця, додайте до них кефір і сметану.
- З’єднайте борошно та яйця, добре перемішайте.
- Додайте в тісто вершкове масло кімнатної температури, попередньо нарізане кубиками. Додайте сюди ж олію.
- Вимішайте тісто до еластичності.
- Кладіть тісто в каструлю і накрийте рушником. Залиште його на 2 години.
- Після того, як тісто підійде, додайте в нього родзинки чи цукати та ще раз вимішайте.
- Розкладіть тісто по формах і ставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
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