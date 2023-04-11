Сгущенное молоко — не слишком полезный, но вкусный и сладкий продукт. Он не теряет своей популярности, а наоборот, продолжает завоевывать своим вкусом.
Для того, чтобы не покупать консервированный продукт с избыточным количеством сахара, попробуйте приготовить натуральную сгущенку в домашних условиях.
Как приготовить сгущенку в домашних условиях, рассказывают Факты ICTV.
Сгущенное молоко в домашних условиях: рецепт
Ингредиенты
- Молоко — 300 мл
- Сахар — 200 г
- Сливочное масло — 30 г
- По желанию, можно добавить 10 г ванильного сахара
Способ приготовления
- Перелейте в кастрюлю молоко и грейте в течение 5 мин на маленьком огне.
- Добавьте сливочное масло, ванильный и обычный сахар.
- Перемешайте смесь и доведите ее до кипения.
- Постоянно помешивайте молоко.
- Варите в течение 15-20 мин.
- Когда молоко начнет густеть, выключите огонь.
- Остудите сгущенку до комнатной температуры и переместите в холодильник.