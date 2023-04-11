Сгущенное молоко — не слишком полезный, но вкусный и сладкий продукт. Он не теряет своей популярности, а наоборот, продолжает завоевывать своим вкусом.

Для того, чтобы не покупать консервированный продукт с избыточным количеством сахара, попробуйте приготовить натуральную сгущенку в домашних условиях.

Как приготовить сгущенку в домашних условиях, рассказывают Факты ICTV.

Сгущенное молоко в домашних условиях: рецепт

Ингредиенты

Молоко — 300 мл

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 30 г

По желанию, можно добавить 10 г ванильного сахара

Способ приготовления