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Еда

Как приготовить сгущенку в домашних условиях — пошаговая инструкция

11 апреля 2023, 18:24
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Згущене молоко в домашніх умовах
Источник: Unsplash

Сгущенное молоко — не слишком полезный, но вкусный и сладкий продукт. Он не теряет своей популярности, а наоборот, продолжает завоевывать своим вкусом.

Для того, чтобы не покупать консервированный продукт с избыточным количеством сахара, попробуйте приготовить натуральную сгущенку в домашних условиях.

Как приготовить сгущенку в домашних условиях, рассказывают Факты ICTV.

Сгущенное молоко в домашних условиях: рецепт

Ингредиенты

  • Молоко — 300 мл
  • Сахар — 200 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • По желанию, можно добавить 10 г ванильного сахара

Способ приготовления

  1. Перелейте в кастрюлю молоко и грейте в течение 5 мин на маленьком огне.
  2. Добавьте сливочное масло, ванильный и обычный сахар.
  3. Перемешайте смесь и доведите ее до кипения.
  4. Постоянно помешивайте молоко.
  5. Варите в течение 15-20 мин.
  6. Когда молоко начнет густеть, выключите огонь.
  7. Остудите сгущенку до комнатной температуры и переместите в холодильник.
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