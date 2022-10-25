Химик-токсиколог Владимир Саркисян на площадке онлайн-ресурса Береги себя категорически предостерег: алкоголь не защитит нас от радиации. Ученый также рассказал, откуда пошел этот миф.

— В апреле 1986 года людям массово рекомендовали употреблять красное вино, мол, это спасает от радиации. Однако миф о лечебных свойствах алкоголя родился не с трагедией Чернобыля, — говорит Владимир Саркисян.

По его словам, красное вино когда-то выдавали в подводных частях военно-морского флота для компенсации дефицита меланина, вызванного продолжительным пребыванием экипажей без солнечного света во время подводных рейсов.

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— Советская публика была в основном малообразована, не приучена к самостоятельному поиску информации и ее анализу. А это порождало уйму легенд. В том числе и о лечебном эффекте красного вина, — отмечает токсиколог.

И выражает уверенность в том, что легенда об алкоголе порождена непониманием и незнанием определенных действий и рекомендаций.

— Алкоголь никоим образом не является лекарством против лучевой болезни. Честно говоря, лекарств, которые бы предотвращали ее, не существует, — говорит Владимир Саркисян.

Он добавляет, что этиловый спирт относится к категории так называемых клеточных ядов, то есть влияющих на внутриклеточные процессы. В частности, он способен подавлять процесс деления клеток.

— На первый взгляд, можно ожидать снижения эффекта излучения в случае искусственного угнетения клеточных процессов алкоголем. На самом деле вредное влияние самого алкоголя на клетки не меньше радиоактивного излучения, — говорит химик-токсиколог.

Он отмечает, что для того, чтобы заболеть лучевой болезнью, нужно получить очень высокие дозы радиации. И употребляя высокие дозы алкоголя в профилактических целях, вы рискуете умереть от самого алкоголя.

По словам токсиколога, опасной для жизни является концентрация алкоголя в крови от 3,5 промилле (0,35 %), а концентрации от 5 промилле считаются безусловно смертельными.

— В моей практике был случай мгновенной смерти от алкогольного отравления, когда взрослый мужчина поспорил и выпил сразу бутылку водки. Умер, пока пил, — вспоминает химик.

По его словам, также есть данные о летальной дозе алкоголя 5-8 г на килограмм массы тела человека.

Так что безопасной дозы алкоголя нет, но если вам хочется расслабиться с бокалом вина в компании друзей, пусть это будет сугубо для вашего удовольствия и без апокалиптического контекста, резюмирует токсиколог.

Источник: Береги себя