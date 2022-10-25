Хімік-токсиколог Володимир Саркісян на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе категорично застеріг: алкоголь не захистить нас від радіації. Вчений також розповів, звідки пішов цей міф.

– У квітні 1986 року людям масово рекомендували вживати червоне вино, мовляв, це рятує від радіації. Однак міф про лікувальні властивості алкоголю народився не з трагедією Чорнобиля, – каже Володимир Саркісян.

За його словами, червоне вино колись видавали в підводних частинах військово-морського флоту для компенсації дефіциту меланіну, викликаного тривалим перебуванням екіпажів без сонячного світла під час підводних рейсів.

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– Радянська публіка була в основному малоосвічена, не привчена до самостійного пошуку інформації та її аналізу. А це породжувало безліч легенд. У тому числі і про лікувальний ефект червоного вина, – зазначає токсиколог.

І висловлює впевненість в тому, що легенда про алкоголь породжена нерозумінням і незнанням певних дій і рекомендацій.

– Алкоголь жодним чином не є ліками проти променевої хвороби. Чесно кажучи, ліків, які б запобігали їй, не існує, – каже Володимир Саркісян.

Він додає, що етиловий спирт відноситься до категорії так званих клітинних отрут, тобто таких, що впливають на внутрішньоклітинні процеси. Зокрема, він здатний пригнічувати процес ділення клітин.

– На перший погляд, можна очікувати зниження ефекту випромінювання в разі штучного пригнічення клітинних процесів алкоголем. Насправді шкідливий вплив самого алкоголю на клітини не менший за радіоактивне випромінювання, – говорить хімік-токсиколог.

Він зазначає, що для того, щоб захворіти на променеву хворобу, потрібно отримати дуже високі дози радіації. І вживаючи високі дози алкоголю в профілактичних цілях, ви ризикуєте померти від самого алкоголю.

За словами токсиколога, небезпечною для життя є концентрація алкоголю в крові від 3,5 проміле (0,35 %), А концентрації від 5 проміле вважаються безумовно смертельними.

– У моїй практиці був випадок миттєвої смерті від алкогольного отруєння, коли дорослий чоловік на спір випив відразу пляшку горілки. Помер, поки пив, – згадує хімік.

За його словами, також є дані про летальну дозу алкоголю 5-8 г на кілограм маси тіла людини.

Отже безпечної дози алкоголю немає, але якщо вам хочеться розслабитися з келихом вина в компанії друзів, нехай це буде суто для вашого задоволення і без апокаліптичного контексту, резюмує токсиколог.

Джерело: Бережи себе