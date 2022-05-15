Як алкоголь насправді впливає на наш мозок. Чи можна розцінювати спиртне, як ефективний засіб для зняття тривожного стану.

Про це розповіли фахівці на онлайн-платформі Психологічна підтримка.

За даними Американської асоціації тривоги та депресії (ADAA), близько 20% людей з соціальним тривожним розладом також страждають від зловживання алкоголем або залежності від нього. А недавнє дослідження показало, що ці два розлади мають більш сильний зв’язок серед жінок.

Алкоголь дійсно пригальмовує наш мозок і знімає певні блоки. Перш за все тому, що він імітує дію гамма-амінобутирової кислоти, гальмівного нейромедіатора.

Саме гамма-амінобутирату не вистачає мозку людей, які переживають посттравматичне порушення. До того ж алкоголь блокує дію нейромедіатора збудження – глутамату. Тому гальмування алкоголем і зняття тривожності певною мірою діє.

Алкоголь тимчасово стимулює “хімічні речовини для щастя” в мозку, який виділяється, коли нам добре і затишно з кимось, коли ми любимо або просто обіймаємося, а також коли ми знаходимося серед однодумців під час пологів.

Медіа охрестила окситоцин гормоном любові, але це помилкове визначення. Тому що саме схожість дії алкоголю до дії окситоцину робить оточення привабливіше в очах п’яненької людини, допомагає долати страх соціуму.

Ви відчуваєте себе більш щасливими і менш тривожними, але тут все добре закінчується: через кілька годин після вживання алкоголь може підвищити рівень тривоги.

Коли алкоголь починає зникати, ви, ймовірно, будете почувати себе більш тривожними, втомленими і пригніченими, ніж до того, як випили.

Надмірне вживання алкоголю також може призвести до похмілля з такими симптомами, як нудота, запаморочення, головний біль, зневоднення і низький рівень цукру в крові. А це ще більше сприятиме проблемі тривоги.

Але це ще не все. Надмірне вживання алкоголю збільшує ризик хронічних захворювань та інших психічних розладів. Крім того, безпечної дози не існує, і вживати його не можна людям за кермом і вагітним жінкам.

Рекомендація:

якщо вам часто буває тривожно, виключіть алкоголь. Потім, коли ви навчитеся керувати симптомами тривоги, ви зможете час від часу дозволяти собі трохи спиртного.

Джерело: Психологічна підтримка