Как алкоголь в действительности влияет на наш мозг. Можно ли расценивать спиртное, как эффективное средство для снятия тревожного состояния.

Об этом рассказали специалисты на онлайн-платформе Психологическая поддержка.

По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии (ADAA), около 20% людей с социальным тревожным расстройством также страдают от злоупотребления алкоголем или зависимости от него. А недавнее исследование показало, что эти два расстройства имеют более сильную связь среди женщин.

Алкоголь действительно притормаживает наш мозг и снимает определенные блоки. Прежде всего потому, что он имитирует действие гамма-аминобутировой кислоты, тормозного нейромедиатора.

Именно гамма-аминобутирату не хватает мозгу людей, переживающих посттравматическое нарушение. К тому же алкоголь блокирует действие нейромедиатора возбуждения — глутамата. Поэтому торможение алкоголем и снятие тревожности в определенной степени действует.

Алкоголь временно стимулирует “химические вещества для счастья” в мозге, которое выделяется, когда нам хорошо и уютно с кем-то, когда мы любим или просто обнимаемся, а также когда мы находимся среди единомышленников или во время родов.

Медиа окрестила окситоцин гормоном любви, но это ложное определение. Потому что именно сходство действия алкоголя к действию окситоцина делает окружение привлекательнее в глазах пьяненького человека, и помогает преодолевать страх социума.

Вы чувствуете себя более счастливыми и менее тревожными, но здесь все хорошее и заканчивается: через несколько часов после употребления алкоголь может повысить уровень тревоги.

Когда алкоголь начинает исчезать, вы, вероятно, будете чувствовать себя более тревожными, уставшими и подавленными, чем до того, как выпили.

Чрезмерное употребление алкоголя также может привести к похмелью с такими симптомами, как тошнота, головокружение, головная боль, обезвоживание и низкий уровень сахара в крови. А это еще больше будет способствовать проблеме тревоги.

Но это еще не все. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск хронических заболеваний и других психических расстройств. Кроме того, безопасной дозы не существует, и употреблять его нельзя людям за рулем и беременным женщинам.

Рекомендация:

если вам часто бывает тревожно, исключите алкоголь. Затем, когда вы научитесь управлять симптомами тревоги, вы сможете время от времени позволять себе немного спиртного.

Источник: Психологическая поддержка